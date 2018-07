Raggi incontra il vice premier Di Maio: "Una cabina interministeriale per Roma"

Il Governo amico apre le porte a Virginia Raggi. Dopo l'incontro il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la sindaca di Roma ha oggi incontrato il vice premier e responsabile dello sviluppo economico Luigi Di Maio. L'incontro nella sede del ministero del Lavoro in via Veneto. Al termine dell'incontro la prima cittadina ha così commentato.

"Una cabina interministeriale per Roma con tutti i ministri che vorranno partecipare. Io direi che questa volta si fa sul serio", riferendosi evidentemente ai precedenti tavoli con Carlo Calenda, predecessore di Di Maio con il quale più volte a mezzo stampa sono volati stracci. Su facebook, la sindaca Raggi ha poi aggiunto: "Parallelamente continueremo a lavorare per il rilancio delle misure su Roma Capitale e l'aumento delle competenze".



Un impegno, quello di aprire un tavolo per Roma con Di Maio e gli altri ministri, che la Raggi aveva preso con i sindacati, per calmare le proteste a inizio giugno. Ad un mese di distanza l'incontro e la speranza di un tavolo allargato ai ministri che vorranno esserci.

Un incontro che arriva sei giorni dopo quello con il ministro Toninelli il quale al termine dell'incontro aveva spiegato: "Parte oggi un’interlocuzione istituzionale fattiva, grazie alla quale Roma potrà sempre più migliorare i servizi offerti ai suoi cittadini, anche attraverso l'auspicabile rafforzamento delle sue prerogative istituzionali". La convocazione del tavolo ancora non c'è, le attese però sono tante. Per Di Maio Roma è un altro problema da risolvere.

Positivo il commento del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "Tutto ciò che aiuta Roma va bene".