Rifiuti, il ministro Costa incontra Zingaretti: Governo arbitro della lite Comune - Regione

Il Governo provaad aiutare Roma a risolvere i suoi annosi problemi. Lo fa non solo creando un asse con la sindaca amica Virginia Raggi, ma anche con incontri con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ieri è stata la volta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, con il quale si è discusso dell'annoso problema rifiuti della Capitale.

Al Generale dei Carabinieri prestato alla Politica il compito, tutt'altro che semplice, di dirimere la battaglia in atto tra Regione e Comune sui rifiuti. Da un lato il Campidoglio fermo sulla posizione di aver presentato un piano con prospettiva 2021 che prevede l'aumento della differenziata e tre impianti per il compostaggio. Dall'altro la Regione che sta chiudendo il piano rifiuti, fermo ormai da anni, e che per farlo attende che la Città Metropolitana, guidata da Virginia Raggi, indichi i siti idonei, all'interno del proprio Ato di competenza, per smaltire i rifiuti. Più volte da La Pisana, nel corso degli ultimi anni, è emersa la richiesta di indicare una discarica di servizio, con lo scopo di smarcarsi dall'esigenza di portare i rifiuti fuori provincia o anche fuori regione. Da Palazzo Senatorio però la richiesta è sempre stata respinta con toni bruschi. Da qui la rigidità delle due parti ed una situazione oggettivamente difficile da sbrogliare.

E dietro i comunicati di facciata Costa ieri, secondo le indiscrezioni, avrebbe sottolineato l'intenzione di lavorare per risolvere la vicenda, mettendo allo stesso tavolo i due contendenti. ""Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione, Nicola Zingaretti", spiega in una nota il Ministero. "La riunione si inserisce nell'ambito degli incontri che il ministro sta effettuando con le istituzioni per essere al loro fianco nelle sfide ambientali quotidiane, da affrontare in sinergia per obiettivi comuni e risultati più efficaci e immediati".

Sui contenuti dell'incontro: "Si è parlato dei temi ambientali propri della regione Lazio, e per quanto riguarda i rifiuti il ministro ha proposto di porsi al fianco delle istituzioni territoriali per portare avanti insieme un percorso comune".

Costa ha particolarmente apprezzato il recente piano varato dalla Regione Lazio per fare a meno della plastica. E anche nella nota ufficiale l'apprezzamento viene rimarcato: "Tra l'altro, proprio ieri ha annunciato di aver intrapreso il percorso verso 'plastic free', un tema- conclude la nota- molto caro al ministro Costa che ha annunciato appena insediatosi di voler liberare dalla plastica il ministero entro il 4 ottobre".