Trasporti, al via incontri nei municipi per raccogliere le proposte dei cittadini  

Inizia il tour #RomainMovimento per illustrare il portale del Piano urbano della mobilità sostenibile e avviare un confronto diretto con la cittadinanza. Oggi alle 18.30 presso la Sala Consiliare del VI Municipio si terrà il primo incontro pubblico, dove l’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, il presidente della Commissione Trasporti Enrico Stefàno e i consiglieri capitolini si confronteranno con il quartiere per raccogliere le proposte in tema di mobilità.



"Dopo la pubblicazione online del portale del Pums parte una nuova fase di partecipazione. Oggi inizia un tour che toccherà tutti i Municipi. Sarà un’occasione per illustrare ai cittadini gli interventi che vogliamo portare avanti sul territorio: dalla rete di trasporto pubblico, come le nuove linee tranviarie, fino alle ciclabili e aree pedonali. Daremo spazio al confronto e alle proposte che ci verranno presentate, sempre a favore della mobilità sostenibile" dichiara l'assessore Meleo.



"Obiettivo del piano urbano della mobilità sostenibile, per cui l’Amministrazione nei mesi scorsi ha individuato il minimo di opere infrastrutturali da attuare, è favorire una mobilità su ferro sicura e interconnessa con interventi strutturali a basso impatto ambientale, così come migliorare l’accessibilità al territorio e la qualità dell’ambiente urbano, per una mobilità che sia a favore dell’uso del trasporto pubblico" aggiunge.



"Grazie al lavoro che portano avanti i municipi abbiamo creato un filo diretto di partecipazione e condivisione con la cittadinanza, ora con questo tour, insieme ai consiglieri capitolini, daremo spazio alle idee dei residenti, di chi vive tutti i giorni il territorio" spiega il presidente della Commissione capitolina Trasporti Enrico Stefàno.