Inchiesta stadio, parlamentari M5S in sostegno di Raggi: "Chi deve chiarire è il Pd"

Attacco e contrattacco. A poche ore dalle dichiarazioni del segretario Pd Maurizio Martina, che ha chiesto alla sindaca Virginia Raggi di dimettersi, arriva la replica dei parlamentari laziali del Movimento cinque stelle: "Il Pd ed il suo segretario Martina devono dare spiegazioni". Il contesto è sempre quello dell'inchiesta sullo stadio della Roma: "E' stato arrestato il braccio destro di Zingaretti (il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, ndr), Michele Civita (ex assessore all'Urbanistica, ndr)".

Scrivono in una nota i parlamentari laziali del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, Federica Daga, Manuel Tuzi, Angela Salafia, Vittoria Baldino. "E dalle carte emerge che l'imprenditore Parnasi ha finanziato pesantemente il Pd (dalla campagna del sindaco di Milano Sala, alla fondazione del tesoriere renziano Bonifazi solo per fare due esempi) ma i seguaci di Renzi se la prendono con Virginia Raggi che non è indagata come ha più volte ribadito la Procura. Chi deve dare spiegazioni è il Pd" ribadiscono.

Nel pomeriggio il segretario dem reggente Martina aveva invitato Raggi a dimettersi. E non solo per l'indagine sullo stadio della Roma, che non la vede implicata sul piano penale ma certo la coinvolge su quello della responsabilità politica. Il riferimento di Martina è al malgoverno della città. "La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E' una città allo sbando" ha detto ospite di Non stop News su RTl 102.5. "Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro - ha proseguito - non gioisco perchè la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve prendere atto delle sue difficoltà a gestire Roma".