Incendi boschivi, RomaNatura punta sui volontari: “Aiuteranno i guardiaparco”

La sala operativa sarà realizzata nella Casa del Parco della Riserva Naturale della Marcigliana. Nell’area verde i volontari dell’Associazione “Nucleo di Sicurezza Ambientale Civile”, si daranno da fare per supportare RomaNatura.

Il supporto della Protezione civile

L’ente regionale che gestisce nove riserve, due parchi urbani e quattro monumenti naturale, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di Protezione civile. Collaboreranno per garantire la riqualificazione territoriale, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Ma anche per implementare il vademecum anti Covid: le regole che bisogna rispettare per contrastare, anche nei parchi, la diffusione del nuovo Coronavirus.

La criticità

“Promuovere ed incentivare le attività di previsione e di prevenzione, nella consapevolezza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche, è l’obiettivo principale di questo Protocollo d’intesa” ha spiegato Maurizio Gubbiotti, numero uno di RomaNatura. I volontari della Protezione civile, garantiranno, dalla sede della Marcigliana, una rete di comunicazione radio in sinergia con il personale Gaurdiaparco dell’ente. Sul piano operativo, i volontari si metteranno a disposizione anche per il cosiddetto “primo intervento di spegnimento”.

La prevenzione degli incendi

Il protocollo, ha chiarito Gubbiotti, “prevede, tra l’altro, nel periodo di maggior esposizione al rischio incendi, un incremento dell’operatività, e ribadisce la necessità di azioni, a carattere preventivo, mirate alla riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi per tutelare aree di pregio ambientale e naturalistico”. Contestualmente è previsto il recupero delle aree dedicate all’aggregazione ed ai percorsi naturali”. Una misura quanto mai necessaria perché, la prima regola per contenere gli incendi, è insegnare alle nuove generazioni quanto sia importante la salvaguardia del proprio territorio.