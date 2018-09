Inaugurato l'asilo Ruspoli a Roma

Inaugurato ieri l'asilo nido Ruspoli di Roma, che rischiava di chiudere. Il primo asilo del Tridente dedicato ai bambini fino a 6 anni è stato inaugurato ieri mattina in via di Gesù e Maria. Fa parte di un edificio che già ospita una scuola elementare. Presenti anche la presidente del I° Municipio, Sabrina Alfonsi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Ora la struttura accoglie i bambini del quartiere. Un asilo non solo nuovo ma bello, moderno e confortevole. Grazie allo sforzo comune delle istituzioni sono state risolte tutte le criticità legate ai fondi. Una scommessa vinta per il quartiere e per le famiglie potenziando una struttura che consente di accompagnare i bambini in un percorso di continuità dalla nascita alle elementari.

"L'apertura dell'asilo è figlia della tenacia di tutti e della resistenza, abbiamo trovato finanziamenti e investito. Questo asilo si inserisce in una strategia di aumento dei servizi della Regione e non è una parentesi nel deserto. Abbiamo già stanziato fondi per altri 5000 posti nelle materne e nei nidi", parole del presidente, Nicola Zingaretti.

"È un bell'esempio di collaborazione tra enti, perché è solo grazie ai finanziamenti regionali che siamo riusciti ad aprire. Dopo un lungo iter abbiamo concluso i lavori grazie ad un finanziamento regionale", così la presidente del I° Municipio, Sabrina Alfonsi.