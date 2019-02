Impronte digitali anti dipendenti "furbetti", l'assessore: "Si pensi anche ai servizi"

L'attenzione non deve andare solo ai "furbetti". Va bene assicurarsi la timbratura del cartellino, ma quella conta, alla fin fine, è la qualità dei servizi. Risponde così il neoassessore al Personale Antonio De Santis, all'annuncio del ministro della Pa Giulia Bongiorno sull'arrivo a breve della timbratura con impronte digitali per i dipendenti pubblici: "E' senza dubbio fondamentale consolidare e rafforzare le misure di contrasto dei comportamenti truffaldini e fraudolenti. Però mi piacerebbe, e sarebbe auspicabile, che si affrontassero anche altre questioni".

In particolare, prosegue l'assessore, "vorrei che si iniziasse a discutere anche di come valorizzare il lavoro di coloro che ogni giorno mettono a disposizione le proprie capacità e competenze con serietà e dedizione perchè questo rafforzerebbe la qualità dei servizi da offrire al cittadino. La sfida da affrontare e vincere è innanzitutto culturale. Questo è un concetto che bisogna ribadire con forza".

Per De Santis "una volta timbrato il cartellino, ogni persona deve essere messa in condizione di caratterizzarsi come vera risorsa per la Pubblica amministrazione con il proprio patrimonio di abilità e competenze. Il dipendente non deve più confondersi, in modo indistinto, all'interno della macchina. E' necessario che si caratterizzi, che sprigioni tutte le potenzialità peculiari attraverso percorsi di motivazione e valorizzazione. I controlli per la timbratura del cartellino devono quindi rappresentare il tassello di un mosaico ben più ampio".