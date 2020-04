Coronavirus, il grido d'allarme dei commercianti: "Senza nuove misure non riusciremo a riaprire"

"Il mondo del commercio al dettaglio, soprattutto le micro e piccole imprese, hanno e avranno estreme difficoltà a poter riaprire le proprie attività se una serie di adeguate e immediate misure non saranno poste in essere". Inizia così la lettera firmata da un lungo elenco di imprenditori del commercio, dell'artigianato e dei servizi in rappresentanza di 44 Reti di impresa operanti nel territorio della Lazio sottoscritta anche dalla Rete Imprese Castani. La missiva è stata indirizzata a un lungo elenco di indirizzi istituzionali, dal presidente del Consiglio al ministro dell'Economia passando per la sindaca di Roma e al governatore del Lazio.

"È vero, la salute prima di tutto, ma la nostra salute, economica, fisica e psicologica, dipende dalla circostanza di poter riaprire appena possibile le nostre attività edavere la possibilità di lavorare con adeguata liquidità e tranquillità legale". Continua la lettera: "Purtroppole le micro e piccole imprese si trovano oggi a dover sostenere un sovraccarico economico ed una conseguente gravissima mancanza di liquidità a causa della pandemia. Il grave pericolo di diffusione del Covid-19" ha portato a "legittime misure di tutela della salute che hanno determinato come conseguenza il porre i sigilli ad oltre l’80% delle attività commerciali, comportando per queste imprese gravi perdite economiche ed il rischio di non riuscire a riaprire e tirare su le saracinesche al termine di questa emergenza".

I commercianti hanno così avanzato una serie di proposte. In cima alla lista una "moratoria per il pagamento degli affitti dovuti per i mesi di chiusura forzata delle attività commerciali". Per poterlo fare, continuano, "si consideri di compensare iniziative di moratoria con credito d’imposta non per i locatari come

previsto dal decreto ma per i locatori. La sollevazione dal suddetto carico economico potrebbe favorire la possibilità di riapertura di molte attività diversamente destinate al collasso"

Al secondo punto c'è la "sospensione per un lasso di tempo adeguato di tutte le procedure fallimentari e concorsuali già in essere, come anche la interruzione di nuove istanze di fallimento, nei confronti di quelle imprese commerciali che siano state oggetto di chiusura e/o di contrazione della propria attività". In tal modo, continuano, "le aziende, alla ripresa, potranno lavorare in modo più sereno con la certezza di non essere soggetti ad azioni esecutive".

Infine viene chiesta la "sospensione dalla segnalazione in Cai e Centrale Rischi per il mancato e/o corretto pagamento di quanto dovuto durante e immediatamente prima la chiusura forzata delle rispettive attività. Ciò permetterebbe di arginare le problematiche legate all’accesso al credito e alla deteriorazione del relativo rating nei mesi successivi alla ripresa delle attività".

Commenta la Rete impresa Castani: "Abbiamo scritto alle istituzioni al fine di cercare di mettere in luce i problemi più urgenti che stiamo vivendo in questo momento di emergenza Covid-19 e che ci preoccupano, sopratutto perché vogliamo rialzare le nostre serrande in sicurezza perché l'economia e la salute sono allo stesso livello, noi vogliamo tornare con la luce delle nostre vetrine ad illuminare le nostre città".