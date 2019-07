Raggi fra teatrini e figuracce: dà la colpa a Zingaretti, fa un video ma l'impianto è quello sbagliato

"Ecco perché i rifiuti restano per le strade di Roma. È sabato pomeriggio e nonostante l'ordinanza di Zingaretti gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno". Virginia Raggi è fuori da un impianto di trattamento rifiuti di Aprilia, con un camion della municipalizzata che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. Gira un video per dimostrare come, secondo lei, il dispositivo normativo della Regione che dovrebbe obbligare gli impianti del Lazio ad accogliere il massimo quantitativo possibile di rifiuti da Roma, non funzionerebbe.

Il riferimento è al diniego di Rida Ambiente, gestore di un Tbm (impianto di Trattamento biologico meccanico) ad accogliere ulteriori tonnellate rispetto a quelle già conferite dalla Capitale. Il punto è che l'impianto dove Raggi riprende le immagini, cercando di convincere i romani del fatto che la responsabilità della crisi dei rifiuti sia in capo ancora uan volta alla regione Lazio, non ha niente a che vedere con la suddetta ordinanza. "E' una bufala inventata di sana pianta - spiega l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani - Raggi si fa riprendere mentre si reca in un impianto di cui lamenta la chiusura. C'è una ragione, non è tra quelli contenuti nell’ordinanza regionale, per questo il mezzo Ama ha trovato chiuso. Si vergogni, sia per la malafede sia per l’incapacità".

E non ha niente a che vedere nemmeno con Rida Ambiente. È solo molto vicino, al civico 22 di via Valtellina, distante poche decine di metri da quello di Rida, come spiega in un video l'amministratore della società, quello che ha detto no al conferimento di ulteriori rifiuti nella sua struttura. "Buon pomeriggio sindaca, mi è stato detto che ha raggiunto uno stabilimento di Aprilia ma certamente non è Rida Ambiente, le sto mostrando le immagini dello stabilimento in questione così semmai la prossima volta se verrà a trovarci saremo lieti di poterla ospitare. A presto semmai ci sarà un'altra possibilità. Cordialmente".