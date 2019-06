Rifiuti, a Colleferro un salvagente per Roma: la regione a lavoro per un nuovo Tmb di ultima generazione 

Un Tmb di ultima generazione a Colleferro. La regione Lazio è a lavoro per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti, da collocare al posto del vecchio inceneritore già presente sul territorio. Del "compound industriale" che tratterà anche, e soprattutto, i rifiuti di Roma Capitale, già parlava il piano rifiuti regionale licenziato dalla giunta Zingaretti a fine gennaio. Ora però che la questione del ciclo di smaltimento nella Capitale si fa sempre più "calda", e in presenza di un unico impianto funzionante, quello di Rocca Cencia, si tenta l'accelerata.

A stretto giro è atteso alla Pisana il piano industriale di Lazio Ambiente, partecipata regionale proprietaria dell'impianto di Colleferro da smantellare. Carte alla mano si potranno mettere a punto i dettagli della struttura. Che verrà poi realizzata e affidata per la gestione a un ente pubblico terzo, tramite gara pubblica in parte finanziata dalle casse regionali.

Il nuovo impianto si differenzia rispetto ai classici Tmb per la maggior capacità di riciclo. Sarà in grado, si legge sul piano regionale, di "ricevere e trattare i rifiuti urbani e nello specifico sia la frazione organica stabilizzata sia gli scarti non combustibili per trasformarle in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero», che incorpori tutte le migliori BAT (Best Available Tecniques) e BRef (Best References) dell'Unione Europea proponendosi come riferimento internazionale per la rigenerazione di materia ottenuta dai rifiuti urbani".

Insomma, una bella mano alla Capitale. Che però, come precisato nel piano regionale, dovrebbe comunque dotarsi di un impianto proprio, o di una discarica, in modo da raggiungere la piena autonomia e non dipendere più dalle altre regioni. Attualmente, lo ricordiamo, il quadro dell'impiantistica romana è ridotto ai minimi termini.

Il Tmb Salario è fuori uso, dall'incendio di dicembre, quelli di Malagrotta, di proprietà di Colari, sono in manutenzione straordinaria fino a settembre e lasciano fuori 500 tonnellate al giorno di rifiuti da ricollocare. Funziona solo Rocca Cencia, spinto al massimo h24 per colmare la lacuna lasciata dalle altre strutture. Un equilibrio fragilissimo che basta poco a spezzare. Vedi lo scorso fine settimana, quando proprio a Rocca Cencia si è guastato il separatore dei rifiuti mandando fuori uso l'intera macchina per quattro giorni. Con pessime conseguenze per la raccolta e il decoro delle strade cittadine.