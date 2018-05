Censiti gli impianti sportivi municipali. Col nuovo regolamento bandi pronti entro l'estate

La prossima stagione sportiva si aprirà nel segno di due nuovi regolamenti sportivi. Un mese dopo aver approvato quello che norma la gestione dei centri sportivi comunali, il Campidoglio si è dedicato anche a quello che regola le palestre scolastiche ed in genereale gli impianti municipali. In tal modo, con i prossimi bandi, i criteri saranno uniformati in tutto il territorio romano.

I primi municipi a seguire il nuovo regolamento

Sette municipi, a partire dalla prossima estate, predisporranno bandi di gara per l'affidamento del servizio in base al nuovo regolamento. Si tratta dei municipi I,II, IV, VI, VII e XII. Gli altri seguiranno alla scadenza naturale delle concesioni. E' quanto emerge nel corso di una conferenza stampa convocata nella sala della Bandiere del Campidoglio, cui hanno preso parte l'assessore allo Sport Daniele Frongia ed il presidente della commissione Sport Angelo Diario.

Niente monopoli sportivi

Come sottolineato nel corso dell'incontro, ci sono almeno tre novità. La prima, già accennata, riguarda la scelta di ricorrere a criteri di aggiudicazione omogenei per tutta la città. Nel corso dell'ultimo anno invece, in assenza di indicazioni precise, molti municipi si erano mossi in maniera autonoma. L'altra novità, come spiegato da Angelo Diario, consiste nell'intenzione di contrastare la concentrazione dei monopoli di gestione. D'ora in poi ogni associazione potrà disporre al massimo di 3 centri sportivi municipali per un totale di 50 ore settimanali.

Il censimento e la promozione sociale

Alla conferenza stampa in Campidoglio ha preso parte anche un assessore municipale. Si tratta di Elena De Santis che, nel Municipio VII, ha la delega allo sport. Il suo territorio, con circa300mila abitanti, è il più popoloso della Città. E sarà uno di quelli in cui, dalla prossima estate, verranno fatti bandi sulla scorta del nuovo regolamento. Come negli altri enti di prossimità, anche nel Municipio VII si è proceduto a colmare un gap: mancava finora un archivio dell'edilizia. Ora le palestre scolastiche, 55 in tutto, sono state censite. Così facendo è stato possibile approntare schede analatiche di tutte le palestre, un servizio in più da offrire ai soggetti partecipanti al prossimo bando di gara. Nel nuovo regolamento, come ricordato in giornata sia dall'assessora municipale che dal consigliere Diario, si punta molto a valorizzare le attività ludico-motorie-sportive nelle scuole. In tal senso lo sport riesce ad assolvere anche alla funzione di mezzo di contrasto all'abbandono scolastico. Un obiettivo importante che rende l'attività sportiva di base un determinante volano d'inclusione sociale.