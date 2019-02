Impianti sportivi municipali, 107 palestre restano chiuse ai cittadini: record negativo al Tiburtino

Sono 534 i centri sportivi municipali potrebbero essere messi a disposizione dei cittadini. Si tratta di strutture che, nella maggior parte dei casi, si trovano all'interno di plessi scolastici. Di questi, circa il 20% restano inutilizzati. Un tema di cui Roma Capitale è tornata ad occuparsi con un commissione congiunta Scuola e Sport svoltasi nella mattinata del 6 febbraio.

L'obiettivo: aprire più palestre scolastiche

La questione è ben presente all'amministrazione cittadina "Il nostro impegno per aumentare il numero dei Centri sportivi municipali e incentivare la pratica sportiva in orari extra-didattici è massimo" si sono premurati di far sapere i due presidenti di commissione Teresa Zotta ed Angelo Diario alla fine dell'incontro istituzionale. Come riferito dai due pentastellati "il numero delle palestre negate ai municipi, sin dallo scorso anno, è significativamente calato a 107". Tante comunque, anche se a ben vedere il problema, in alcuni casi, nasce da lontano.

Il record negativo

Nel IV Municipio " sin dal 2003 nessuna delle 47 palestre scolastiche è stata messa a disposizione" del territorio. Un comportamento che, di fatto, riduce in maniera significativa la possibilità di accesso allo sport per tante famiglie. E' nelle palestre delle scuole infatti che si ha l'opportunità di praticare attività fisica a costi contenuti. Senza quelle che i dirigenti scolastici del Tiburtino tengono chiuse, l'offerta si riduce, a livello cittadino, di quasi il 9%. Tantissimo.

Un quadro in evoluzione

Non ci sono problemi soltanto nel IV Municipio. "Nel VI, su un totale di 52 palestre – hanno ricordato Diario e Zotta – ne sono state negate 24. Su queste, lo stesso Municipio sta lavorando affinchè questo numero possa ridursi ulteriormente. Nel VII, invece, delle 33 strutture reputate idonee allo svolgimento di attività sia curriculari che extracurriculari, 28 sono state messe a bando, mentre delle 19 che necessitano di lavori ne sono state negate 2". In tutto l'ente di prossimità più popoloso della Capitale deve fare a meno di 7 palestre non disponibili. Ma nel Municipio governato da Monica Lozzi è già evidente l'inversione di tendenza promessa da Diario. Lo scorso anno scolastico infatti erano 18 quelle rimaste chiuse. Gap dimezzato.

Il IX Municipio

Indubbiamente negativa è invece la situazione vissuta nel IX Municipio, il territorio vasto quanto la città di Milano che è governato dal Presidente Dario D'Innocenti. Lì oltre il 25% delle palestre rimane infatti chiusa in orario extracurriculare, visto che "le sale negate dai dirigenti sono state 12 su complessive 46". La domanda di sport, in questi casi, viene garantita dagli impianti sportivi privati. A costi però che, evidentemente, non sono alla portata di tutte le famiglie.