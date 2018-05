Rifiuti, Fp Cgil: "Impianti pieni, per evitare emergenza da smaltire 10 mila tonnellate"

Roma resta sull'orlo dell'emergenza rifiuti. Il sistema, che dopo l'emergenza del ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio si sta lentamente riprendendo, è gravato da 10 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. Negli impianti di trattamento meccanico biologico della città giacciono circa 8 mila tonnellate. Lo denuncia la Fp Cgil di Roma e Lazio che lancia l'allarme: "Basta un piccolo intoppo che necessita di manutenzione o un problema con i fornitori perché tornino i sacchetti per terra" spiega il segretario, Natale Di Cola. "Senza contare che anche per i lavoratori le condizioni di sicurezza sono al limite".

Un equilibrio precario dove, se tutto va bene, tra gli impianti romani (due di Ama e due di Colari) e quelli fuori regione con cui sono stati sottoscritti degli accordi, vengono trattati tanti rifiuti quanti ne vengono prodotti ma dove basta un leggero aumento nella produzione, come avvenuto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, o, appunto, un intoppo per innescare una serie di rallentamenti che portano, nel giro di pochi giorni, ai rifiuti nelle strade. "La situazione è questa da metà aprile e se non si trova una soluzione per circa 10 mila tonnellate Roma continuerà a restare sull'orlo" continua Di Cola.

Dopo il via libera dell'Abruzzo al trattamento dei rifiuti della capitale fino al 31 dicembre, per un totale di 39 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, e la conferma dei treni per gli impianti in Germania, le istituzioni sono al lavoro per trovare nuovi sbocchi. Oggetto di polemica da parte dell'Ama verso la regione Lazio, presto circa 300 tonnellate al giorno potrebbero partire per la Puglia. Anche il tritovagliatore di Ostia dovrebbe partire ma solo per i rifiuti del municipio. La soluzione? "Smaltire questi rifiuti e lavorare per aumentare la raccolta differenziata in tutti i municipi".