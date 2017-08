Sgomberi, mai più senza alternativa: ecco le case trovate dal Viminale

Dopo i fatti di piazza Indipendenza la linea ormai è chiara: basta sgomberi senza alternative. Seguendo questa strategia il Viminale avrebbe già individuato circa 600 immobili, dislocati a Roma, Milano e Napoli per evitare che i senza casa, rifugiati e non, alloggiati nelle occupazioni restino per strada con tutti i problemi che questa situazione determina. L'idea, così come accennato nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Marco Minniti, è quella di servirsi prevalentemente dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Non solo. Si punta anche a definire le modalità di coordinamento tra le istituzioni coinvolte, dalle forze dell'ordine alla Prefettura passando per il Comune. Coordinamento che è mancato per lo sgombero del palazzo di via Curtatone, nonostante l'operazione fosse stata annunciata da tempo e fosse inserita all'interno della delibera regionale per l'emergenza abitativa.

Le nuove linee guida da seguire in caso di sgombero, che andranno ad affiancare ed intergrare il decreto sicurezza, andranno elaborate di comune accordo con i Comuni, rappresentati dall'Anci, e le Regioni. Le riunioni tecniche sono già partite. Il capo di gabinetto, Mario Morcone, dovrebbe incontrare oggi la segretaria generale dell'Anci, Veronica Nicotra, mentre la prossima settimana il ministro Minniti dovrebbe confrontarci con il Presidente dell'associazione che rappresenta i Comuni, il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Intanto l'emergenza ormai scatenata nella Capitale finirà sul tavolo di palazzo Valentini domani alle 12.30 dove si terrà il tavolo richiesto dai movimenti tra la prefetta Paola Basilone, la sindaca Virginia Raggi e la Regione. Il tutto in attesa del faccia a faccia tra la sindaca Raggi e il ministro Minniti.

In quanto a beni confiscati alla criminalità organizzata la sindaca ha fatto sapere su Facebook: "Stiamo definendo una mappatura del patrimonio disponibile e indisponibile di Roma Capitale e dei beni confiscati alla criminalità: è il primo passo per valorizzare efficacemente gli immobili della città". Il riferimento è ad un post della presidente della commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. Come annunciato l'11 agosto scorso, nel corso di una commissione ad hoc, il Comune sta elaborando un regolamento per la gestione di circa 70 immobili nelle disponibilità del Comune.