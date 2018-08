Ilaria Cucchi: "Voglio incontrare Salvini e fargli abbassare lo sguardo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Applausi e commozione a Venezia dopo la proiezione di "Sulla mia pelle" il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Una pellicola dal significato particolare, attesa e che sembra aver unanimemente colpito la critica. Applauditissima in particolare la perfomance di Alessandro Borghi, l'attore romano che ha vestito i panni di Stefano Cucchi.

Presenta alla proiezione del film anche la sorella del geometra romano morto in carcere, Ilaria Cucchi: "Dedico il film su mio fratello Stefano al ministro Matteo Salvini", ha detto. "Chiedo a lui un incontro pubblico che non accetterà mai perché in campagna elettorale ha affermato che gli faccio schifo. Dopo aver visto il film e rivissuto quello che Stefano ha subito, non posso dimenticare quando Salvini ha detto che una eventuale legge sulla tortura avrebbe legato le mani alle forze dell’ordine e che in caso di fermo qualche sberla ci sta e se qualcuno si fa male pazienza. Una frase del genere detta dal ministro degli Interni è inaccettabile".

Poi su facebook, condividendo il video degli applausi finali, si rivolge direttamente a quello che lei chiamava e continua a chiamare Ste. Di seguito il testo integrale del post