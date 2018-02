Contrastare la povertà con "Il cibo che serve": ecco il progetto per recuperare gli sprechi

Contrastare la povertà in città tramite il recupero dei generi alimentari freschi in eccedenza. E' il progetto "Il cibo che serve", finanziato dalla regione Lazio per un anno e presentato oggi dalle Acli di Roma e provincia, nell'ambito della piazza della Salute della Fondazione Enpam, in piazza Vittorio Emanuele II 78.

Il cibo verrà raccolto e ridistribuito grazie al potenziamento di una rete solidale, organizzata e facilitata dalle Acli di Roma, tra Municipi, realtà produttive (panificatori, servizi di catering e ristorazione, negozi di vendita al dettaglio, Grande Distribuzione Organizzata, mercati rionali e agroalimentari) e realtà solidali (enti caritatevoli, mense, parrocchie).

Queste azioni verranno rafforzate, inoltre, con la creazione di un'app per smartphone, Romacheserve, nella quale sarà possibile facilitare l'incontro tra realtà produttive che hanno eccedenze alimentari da donare e realtà solidali che necessitano di riceverle. Inoltre, "il cibo che serve" prevede anche azioni specifiche di educazione e sensibilizzazione sul tema del recupero. Hanno già aderito sei municipi, per un bacino di 1.057.731 abitanti, e sono già attive 41 realtà produttive e 43 realtà solidali. Obiettivo delle Acli di Roma è quello di arrivare a circa 120 realtà aderenti. Grazie al finanziamento della Regione Lazio verrà anche acquistato un furgone refrigerato con certificato Atp per la distribuzione dei cibi freschi in scadenza.

Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione del progetto: Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro, Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro Agrolimentare Roma, Giampiero Malagnino, vicepresidente vicario della Fondazione Enpam.

Al termine della conferenza sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico Fotosocial 2017, promosso dalle Acli di Roma sul tema del contrasto agli sprechi. Per tutta la mattina, inoltre, i volontari delle Acli di Roma saranno presenti di fronte alla sede della Fondazione Enpam e dei supermercati di zona per effettuare una raccolta di cibo da destinare alle tavole dei meno fortunati.