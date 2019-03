La vendetta di Marino che condivide il meme: "A Panda 'ndoppia fila e du'scontrini. Ma li mort****"

"A Panda 'ndoppia fila e du'scontrini. Ma li mortacci vostra". Anche l'ex sindaco Ignazio Marino, noto per sobrietà e compostezza, ha ceduto all'ironia social nelle ore dei trambusti giudiziari che stanno coinvolgendo il Campidoglio a Cinque Stelle.

Con il numero due del Movimento romano, Marcello De Vito, arrestato per corruzione sulla vicenda dello stadio della Roma, e Daniele Frongia indagato, sempre per corruzione, nel primo filone dell'inchiesta, la mente non può che andare a confrontare il caso odierno con quello dell'ex sindaco del Partito democratico. Quando l'allora primo cittadino venne coinvolto in due "scandali" di palazzo - le multe prese con la Panda rossa e alcuni scontrini di cene private pagate con la carta di credito del Campidoglio - e i Cinque Stelle, all'opposizione, ne chiedevano le dimissioni.

Inevitabile il confronto e lo sfottò. Perché oggi a raffrontare i casi, i grillini sono alle prese con qualcosa di ben più grande di cene e multe. E allora Marino ne approfitta per tirar fuori il sassolino dalla scarpa, mette da parte il savoir faire, e posta un meme in romanesco sulla sua fanpage, preso dalla pagina di Roma fa schifo, il blog da sempre fan dell'operato di Marino, che lo celebra così: "Probabilmente il più grande sindaco di Roma in assoluto dopo Ernesto Nathan. Andrebbe fatto tornare a furor di popolo. Ma qui non c'è alcun popolo che esercita il suo furore".