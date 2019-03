Concorsone 2010, per tremila idonei graduatorie in scadenza: "Ministro le proroghi"

Hanno superato preselezioni, prove scritte e orali risultando "idonei" a ricoprire i ruoli per i quali si erano presentati: ma ora, ad anni di distanza, rischiano di veder sfumare il sogno di un posto fisso a causa della scadenza delle graduatorie.

Concorsone: tremila idonei in attesa della chiamata

Così per gli oltre 3mila idonei del concorsone al Comune di Roma del 2010 è corsa contro il tempo. Delle 22 procedure solo quattro sono state esaurite: per gli altri 3375 idonei cresce l'attesa di ricevere l'agognata convocazione per firmare un contratto.

Speranze ancor più accese visti i pensionamenti all'interno degli uffici capitolini e l'introduzione di "quota 100" che libereranno oltre mille posti nella macchina amministrativa di Roma Capitale. Dopo le 4mila assunzioni già garantite il Campidoglio ha promesso massimo impegno con "ulteriori inserimenti sulla base delle esigenze della pubblica amministrazione".

Ma gli idonei fremono e guardano con timore a quelle graduatorie in scadenza fra pochi mesi, il prossimo settembre.

La lettera al ministro Bongiorno: "Proroghi graduatorie"

Da qui l'impegno dell'ex assesore al Personale di Roma Capitale, Enrico Cavallari, colui che bandì proprio il "concorsone" del 2010.

Questa mattina la lettera al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, affinché attivi i necessari interventi normativi per prorogare l'efficacia delle attuali graduatorie del Concorsone di Roma Capitale per il tempo necessario al completamento del turnover.

"Il Campidoglio, attualmente, ha un trend di pensionamento annuale che sfiora i 1.200 dipendenti, destinato ad aumentare con l’introduzione di “quota 100” da parte dell’attuale Governo: i 3.375 idonei, presenti nelle 22 graduatorie del maxiconcorso, prossime alla scadenza, sono sicuramente in grado di soddisfare in maniera più che soddisfacente l’esigenza di nuovo personale” - ha scritto Cavallari in una nota.

Gli idonei per sopperire ai pensionamenti del Comune

"L’attuale quadro normativo e un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, suggeriscono, come regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti, quella di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci prima di procedere all’indizione di un nuovo concorso. Peraltro - ha fatto notare il consigliere regionale - l’attivazione ex-novo di costose procedure concorsuali, per durata e complessità, non permetterebbe l’impiego di nuovo personale prima di tre anni”.

Innesti importanti e necessari per uffici capitolini sempre più carenti di risorse e municipi che vivono sull’orlo del collasso.

"Il Campidoglio - l'invito di Cavallari - convochi a stretto giro gli idonei, compresi i diversamente abili anch’essi con graduatorie aperte, e impegni questi lavoratori giovani e qualificati, per dare nuovo slancio ad una macchina amministrativa che cade a pezzi".