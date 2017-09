Centro accoglienza migranti a Portuense, Fdi: "Finalmente la chiusura dopo un anno di proteste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Finalmente dopo un anno di proteste e mobilitazioni è prossimo alla chiusura l'Hub di Via Ramazzini nel quartiere Portuense/Monteverde, così in una nota Valerio Garipoli e Federico Rocca rispettivamente Capogruppo in Municipio Xi e Responsabile Enti Locali di Fratelli d'Italia La Prefettura di Roma - continuano Garipoli e Rocca - ha comunicato alla Croce Rossa che sono venute le ragioni di urgenza che lo avevano reso necessario. L'Hub di via Ramazzini centro di primissima accoglienza, aperto a giugno del 2016, ampliato nel successivo mese di luglio fino a raggiungere la capacità di accoglienza di 400 persone, ha ospitato dalla sua apertura ad oggi circa 3500 persone richiedenti asilo provenienti dagli sbarchi sulle nostra coste. Dall'Hub di via Ramazzini - ribadiscono Garipoli e Rocca - circa 600 persone hanno avuto accesso al programma di relocation in altri Stati europei, di cui 15 richiedenti asilo siriani e la restante parte di origine eritrea. La maggioranza degli ospiti è stata nel tempo trasferita presso altre strutture di accoglienza sul territorio regionale Sinceramente - concludono Garipoli e Rocca - non ci sentiamo di ringraziare nessuno visto che la stessa ha generato non poche criticità alla zona e ai residenti. Riteniamo l'atto dovuto e ribadiamo la necessità che le strutture socio-sanitarie nazionali debbano sempre ed in primis dare delle risposte umanitarie a situazioni emergenziali dei nuclei cittadini italiani e non a fenomeni di immigrazione - più o meno legali - che hanno interessato il Paese e la città di Roma