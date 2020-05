Coronavirus, i lavoratori di Gucci a lezione da Burioni: per loro 4 mascherine al giorno e occhiali protettivi

Con la riapertura dei negozi il prossimo 18 maggio ad orari scaglionati, anche le boutique di lusso si preparano a riprendere la propria attività e a farlo in totale sicurezza per lavoratori e clientela. Informative sulla distanza interpersonale da tenere all’interno dei locali, capacità massima di clienti all’interno e sanificazione quotidiana degli ambienti: le pratiche comuni a tutti. Ma Gucci va oltre: la griffe del lusso ha sottoscritto con i Cobas un protocollo sulla sicurezza dei lavoratori.

Coronavrus, lavoratori Gucci a lezione da prof. Burioni

A collaborare al documento il noto virologo Roberto Burioni che, proprio come accaduto per i laboratori di pelletteria e calzature di Scandicci a Firenze, si occuperà della formazione (in teleconferenza) del personale sulla prevenzione e i rischi del contagio da Coronavirus.

“Un protocollo – ha commentato Francesco Iacovone, sindacalista del Cobas nazionale – che si dimostra all'avanguardia per tutto il settore”.

Per i commessi di Gucci 4 mascherine al giorno e occhiali protettivi

Per commesse e commessi di Gucci non solo teoria: l’azienda ha previsto per loro la fornitura quotidiana di 4 mascherine ffp2 senza filtro, due per il turno di lavoro da cambiare ogni 4 ore e due per andare e tornare da casa, occhiali protettivi e plexiglass a tutela delle cassiere.

“Le 43 pagine del protocollo prendono in considerazione tutte le fasi e le possibili situazioni di lavoro e analizzano con scrupolo le procedure per mettere in sicurezza commessi, amministrativi, fornitori, rappresentanti e portavalori. Gucci, con il suo protocollo, ha tracciato la linea della sicurezza minima, sarebbe bene – sottolinea Iacovone - che le altre aziende del commercio seguano l'esempio per non dover contare i morti e i malati a valle”.