Raggi, l'ultima difesa di Grillo è in romanesco: "Er sinnaco nun se tocca"

Sarà per alleggerire l'aria pesante che si è respirata negli ultimi giorni in Campidoglio. Sarà perché dopo l'ennesima bufera scoppiata attorno alla sindaca Virginia Raggi ha ritenuto necessario chiarire senza indugio la sua posizione. Il sostegno di Beppe Grillo al primo cittadino di Roma diventa un 'sonetto' in romanesco. Un contributo 'della rete', in realtà, pescato tra i tanti commenti postati da attivisti e cittadini romani sulla pagina Facebook di Raggi, che però da questa mattina occupa uno spazio di rilievo sul blog del comico genovese.

Il titolo non può essere frainteso: "Er sinnaco de Roma nun se tocca". E il contenuto sintetizza bene un sentire comune diffuso tra gi attivisti pentastellati della Capitale: una Raggi scomoda per poteri forti e giornalisti, accerchiata e messa in difficoltà, con qualche errore sulle spalle ma certamente onesta e preparata.



Dar primo giorno dopo l'elezzione,

l'hanno accerchiata dandoje er tormento,

io ciò 'n idea de tutta a situazzione,

s'è messa contro quelli der cemento. Sò entrati prepotenti ner privato,

vorebbero costrignela a la resa.

Quarcuno ha fatto i conti e s'è sbajato,

l'ho vista stanca e quarche vorta tesa. E' stata troppo ingenua davvero

ha fatto quarche erore e chiesto scusa,

quello che dice sò ch'è tutto vero

da oggi l'hanno messa sotto accusa. Le cose, certo stanno messe male

pe quelli che se sò arubbati tutto,

er tempo passa e la pressione sale,

quello che c'era prima sarà distrutto.