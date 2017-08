L'altra Roma sul blog di Grillo: "A parte i bus, tutto perfetto"

Lui è Maurizio Alesi ed è un ex consigliere circoscrizionale di Palermo nelle fine dell'Idv. Quest'estate è stato a Roma in vacanza e su un blog, PoliticaPrima.it, ha scritto un reportage dal titolo "Roma e Virginia Raggi. Il grande inganno". Un racconto in cui descrive una Roma, perfetta o quasi. Unico tallone d'achille i bus. Un articolo che ha incontrato i favori di Grillo e della Casaleggio&Associati e che per questo è stato rilanciato dal blog.

Cosa c'è scritto sul blog di Grillo?

Alesi scrive: "Possibile che con tutto lo schifo che ci raccontano su questa città io non riesca a trovare neppure una bottiglia di birra gettata per strada? Ho girato la città da nord a sud, preso una dozzina di linee bus per tutte le direzioni senza trovare una strada al buio, una discarica a cielo aperto, una caditoia otturata. File di cassonetti dell’Ama sempre vuoti e puliti a tutte le ore. Persino in tempi di siccità, col lago di Bracciano “prosciugato” (un altro inganno), le fontanelle continuavano a zampillare un’acqua cristallina. Fu allora che decisi di addentrarmi nelle vie più anonime, quelle dove i turisti non vanno e che neppure i romani conoscono, per trovare finalmente il letamaio di cui parlano in TV. Sono andato di sera per cogliere in flagranza i cassonetti non svuotati e maleodoranti con i sacchetti della monnezza intorno. Niente da fare neppure da quelle parti, dove anzi ho visto in azioni i mezzi dell’Ama che spazzavano e lavavano le strade. Si direbbe che la città è curata in maniera uniforme".

I bus, tallone d'achille

C'è un problema però secondo Alesi: i bus. A parte quello però... Ecco perché scrive: "A parte i bus, durante tutto il mio soggiorno, armato di fotocamera ho cercato disperatamente uno scatto, un video da scoop: sacchetti di immondizia in pieno Vaticano, crateri sul manto stradale dei Fori Imperial, cassonetti stracolmi a Piazza di Spagna: nulla. Le mie foto costrette ad immortalare una città impeccabile, fioriere ovunque, marciapiedi puliti ovunque ti giravi, di buche nemmeno l’ombra e molte strade avevano addirittura il tappetino rifatto da poco. Nessuno mette in dubbio che ci siano le buche a Roma ma dare la rappresentazione di una città-groviera è un’altra cosa. Così come ci sarà pure qualche strada di periferia più trascurata, come avviene in tutte le città del mondo. Ma far leva su singoli casi per massacrare la capitale è fuorviante. Certo, mi sono detto, qui va tutto bene perché si tratta di strade importanti e frequentate, chissà cosa si troverà dentro quei vicoletti... Macché, una sfortuna nera ha accompagnato per intero la mia vacanza.

Chi è Maurizio Alesi

Alesi è un ex consigliere circoscrizionale di Palermo, eletto nel 2012 con l'Idv. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente provando a capire la sua posizione: "Alle ultime elezioni", ci spiega, "ho sostenuto Orlando. Alle prossime regionali, stante così le cose, voterò Cancelleri, così come ho fatto cinque anni fa. Credo non ci possano essere, a livello locale, delle posizioni troppo rigide". Nessuna volontà di entrare nelle grazie di Grillo: "L'articolo come avete visto l'ho scritto per PoliticaPrima.it"; nessuna iscrizione al Movimento; nessuna velleità politica "perché come sapete il Movimento vieta le candidature a chi si è candidato con altri partiti". Perché quell'articolo? "Amo Roma ed ho ritenuto giusto scrivere quello che ho visto, così come ritengo giusto che Grillo, con una giusta operazione verità, abbia voluto rilanciarlo". Insomma un articolo fuori dalle tifoserie che, come sempre accade quando si parla di Virginia Raggi, divide.