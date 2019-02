Grillo contestato a Roma. Il comico sulla giunta Raggi: "Pinuccia Montanari è un'eroina"

La crisi del M5s travolge Beppe Grillo. All'indomani del lacerante voto su Rosseau che ha salvato Matteo Salvini dal processo, il comico garante del Movimento è stato oggetto di una contestazione al Teatro Brancaccio, dove era in programma lo spettacolo Insomnia.

La manifestazione indetta da alcuni attivisti delusi riuniti nell'Associazione 2009 si è intrecciata con la protesta degli Ncc. "A causa vostra 80mila persone senza lavoro resteranno. Vergognatevi, a casa il governo del cambiamento. Vi siete calati le braghe col sindacato taxi!", ha urlato un manifestante prendendosela con un simpatizzante M5S fuori al teatro.

La protesta dell'Associazione 2009

"Grillo dovrebbe dimettersi da garante in quanto incompatibile. Non può fare il garante di tutte queste associazioni. Non si può delegare la democrazia rappresentativa a una piattaforma privata", attacca Francesca Benevento, consigliera M5S nel municipio XII e iscritta allaAssociazione 2009. "Grillo traditore, volevi silenziarci"; "Casaleggio Trouffeau"; "Da mai con i partiti ad alleati con la Lega ladrona", si legge su alcuni cartelli dei manifestanti.

"Noi siamo gli attivisti del M5s del 2009. Stiamo protestando con Beppe Grillo perchè deve prendere posizione sul fatto che il M5s si sta facendo vampirizzare da un politico come Salvini che è agli antipodi dei valori del Movimento", dice un manifestante che reca un cartello con la richiesta di dimissioni a Grillo.

Grillo sulla giunta Raggi

Il comico ha trovato lo spazio per parlare anche delle vicende romane. Ha prima ironizzato sulla magrezza della sindaca Virginia Raggi, "questa ragazza ha perso 7-8 chili, non so come ha fatto" per poi finire a commentare le dimissioni dell'ex assessora Montanari: "Pinuccia è un'eroina, la conosco da una vita...". Una conferma, quest'ultima, delle indiscrezioni emerse all'indomani dell'addio dell'assessora che raccontavano di un Grillo molto irritato.

Dalla sua amica, ormai ex assessora, si scivola sull'argomento rifiuti: "L'altra volta ho visto la strada pulita, ho preso un cartone e l'ho messo lì perchè se voi romani vi abituate al bello è un casino!".

Volti noti allo spettacolo

Tanti i volti noti presenti tra il pubblico per lo show. Oltre al direttore del 'Fatto Quotidiano', Marco Travaglio anche Giancarlo Magalli"Beppe? Lo conosco da 50 anni - ha risposto ai cronisti il presentatore televisivo -. Se mi piace più come comico o politico? Mi piace come persona". Pochi i deputati in platea: tra questi Michele Gubitosa, Giorgio Lovecchio e il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli.