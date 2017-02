Stadio della Roma, Grillo nella Capitale per trovare la quadra

Beppe Grillo è a Roma. Sbarcato ieri sera nella Capitale il comico leader si trova all'hotel Forum dove nella giornata di oggi avrà una serie di riunioni di lavoro. Tra gli argomenti che affronterà c'è sicuramente lo Stadio della Roma. Ufficialmente nessuno conferma, ma oggi ci dovrebbe essere un incontro con la sindaca Raggi, i suoi due tutor parlamentari Fraccaro e Bonafede e, pare, con qualche consigliere capitolino.

Dopo il vincolo del Mibact la pressione sul Movimento è certamente calata. L'imprevisto vincolo della soprintendenza permette di non avere il fiato dei media sul collo. Le divisioni però esistono e la mediazione di Grillo in questo sempre sembra fondamentale. Da un lato ci sono gli incontri con la Roma che hanno portato la trattativa ad uno stato molto avanzato. Talmente avanzato da spingere sia il vicesindaco Luca Bergamo sia la dirigenza giallorossa a mostrare tutto il loro ottimismo. Dall'altro la base del Movimento ha ribadito più volte la propria posizione antistadista e domani, martedì, recapiterà nelle mani della sindaca la delibera per annullare la pubblica utilità. Un passaggio, quest'ultimo, ritenuto fondamentale per poter poi effettuare qualsiasi modifica.

Una posizione, quella della base, che ha fatto breccia tra i consiglieri, ora spaccati tra favorevoli e contrari al progetto. E Beppe Grillo vuole capire quanto grande sia questa spaccatura, se ricomponibile o meno. Dai vertici, ufficialmente, non filtrano posizioni ufficiali. Non c'è una linea per il sì o per il no allo stadio. C'è il post scriptum di 2 giorni fa, per redarguire la Lombardi e per ribadire che decidono sindaca e consiglieri, questi ultimi nominati proprio per rimetterli al centro della discussione.

Una linea ufficiale che cela però una consapevolezza. Il Movimento e Roma non posso permettersi di dire l'ennesimo no allo stadio, soprattutto in ottica consensi elettorali. Si spiega così l'accelerata impressa nelle scorse settimane, quando il voto sembrava dietro l'angolo. E si spiega così dopo la frenata per il voto nazionale, a seguito dell'assemblea Pd di domenica, la possibilità che Grillo si pieghi a più miti consigli sullo Stadio, aprendo alle posizioni della base. Di certo il vincolo posto dal Mibact non fa stracciare le vesti a nessuno, anzi. Probabilmente verrà utilizzato per prendere tempo, per chiedere alla Roma di presentare un nuovo progetto, per allungare i tempi della conferenza di servizi.