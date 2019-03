Greta Thunberg a Roma: la 16enne "pasionaria" dell'ambiente con i ragazzi a Piazza del Popolo

Greta Thunberg, la 16enne "pasionaria" dell'ambiente, arriva a Roma. L'attivista svedese che ha dato il via ai Fridays For Future di tutto il mondo sarà nella Capitale per partecipare a quello romano in programma il 19 aprile. Il giorno precedente sarà ricevuta dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, per un approfondimento sul tema clima e ambiente.

Greta Thunberg a Roma

Ad annunciare la presenza di Greta Thunberg a Piazza del Popolo sono i ragazzi e le ragazze del Fridays For Future di Roma.

"Faremo di tutto perchè questa giornata si trasformi in un grande momento di sensibilizzazione sul tema dei Cambiamenti Climatici e speriamo che la politica capisca che è giunta l'ora di ascoltare gli scienziati che all'estero ed in Italia ci ricordano che non c'è tempo da perdere" - hanno scritto i giovani.

Fridays For Future di Roma

Serrata l'agenda degli appuntamenti del Fridays For Future di Roma: lunedì 1 aprile gli attivisti nell'assemblea alla Città dell'Altra Economia studieranno le modalità della mobilitazione del 19. Il 6 aprile confermato il consueto sit in delle 15:30 a Piazza del Popolo. Tutti in attesa poi dell'appuntamento del 19 con Greta.