Commercio, Gregori (Pd): "Giunta Raggi ha tolto ai commercianti la speranza"

La Confcommercio di Roma ha presentato un’indagine sullo stato del settore terziario nella Capitale e sul sentimento dei commercianti. Augusto Gregori, responsabile dello sviluppo economico del Pd di Roma commenta i dati: “L’amministrazione romana è colpevole di aver tolto ai commercianti la speranza verso il futuro. Quando ad un imprenditore togli quella, gli hai tolto tutto.” A causa di un abusivismo incontrollato, di tasse alle stelle e una burocrazia paludosa, il settore terziario di Roma è in ginocchio. “Il partito della presunta legalità - continua Gregori - non è stato in grado di fermare l’abusivismo e l’illegalità nei B&B e nel turismo, fattori che secondo gli intervistati incidono sul blocco allo sviluppo economico di Roma rispettivamente per l’85% e l’81,3%”. “Le proposte ci sono - spiega Gregori - se si ascoltano i diretti interessati. Invito la Giunta Raggi ad ascoltare i rappresentanti di Confcommercio, i quali al tavolo che abbiamo convocato con gli Stati generali dello sviluppo economico, hanno portato soluzioni attuabili da subito per contrastare l’abusivismo”.