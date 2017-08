Grandi pulizie per le strade di Roma: ecco il programma

“Continuano per tutto il mese le operazioni di pulizia delle grandi arterie della Capitale iniziate lo scorso 6 agosto sulla via Laurentina. Fino a domani gli operatori di AMA lavoreranno su via Aurelia, poi sarà la volta di via Appia, dal 20 al 25 agosto, via Ardeatina, dal 22 al 26 agosto, e via Ostiense dal 28 agosto al 1 settembre.

Pulizia delle strade a Roma: in cosa consiste intervento straordinario

Le operazioni prevedono attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Mediamente sono impegnati 8/10 operatori al giorno, supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca.

Gli interventi, predisposti dall'AMA d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolti in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente dall’azienda e vengono svolti prevalentemente nelle ore notturne. Al fine di permettere pulizie accurate sia sulla sede stradale sia sui bordi dei marciapiedi, si invitano i cittadini a non lasciare le auto in sosta nelle aree e negli orari, appositamente segnalati, in cui vengono eseguiti gli interventi”. Lo comunica, in una nota, Pinuccia Montanari, Assessora alla Sostenibilità di Roma Capitale.

Su www.amaroma.it nella sezione “I Servizi del tuo quartiere” si possono visualizzare su una mappa gli itinerari con orari e date.



Il programma delle pulizie

Su via Aurelia (13-18 agosto) il programma di pulizie riguarderà i tratti tra il GRA e largo Tommaso Perassi, oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Pio XI, via Candia, via Angelo Emo, via Baldo degli Ubaldi.

Su via Appia (20 -25 agosto) verranno effettuate operazioni lungo i tratti tra via Arco di Travertino e il GRA e tra viale Furio Camillo e piazzale Porta San Giovanni e via Cesare Baronio, mentre su via Ardeatina (22-26 agosto) gli interventi si estenderanno dal Santuario del Divino Amore a via di Fioranello. Su via Ostiense (28 agosto -1 settembre), infine, il piano interesserà (tra gli altri), i tratti dalla via del Mare a via Ferdinando Baldelli, viale Aventino, piazza di Porta San Paolo e lungotevere San Paolo.

Ama invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati, allo scopo di non lasciare le auto in sosta e di permettere pulizie accurate sia sulla sede stradale sia sui bordi dei marciapiedi.