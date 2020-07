Scuola, on line la graduatoria per l'assunzione di 55 educatrici nei nidi

È on line la graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di 55 educatrici nei nidi del comune di Roma. La procedura di selezione risale allo scorso 30 dicembre.

"Non ci siamo mai fermati" esulta l'assessore al Personale Antonio De Santis. Con la pubblicazione della graduatoria "viene riconosciuto il lavoro prestato dal personale in servizio per più di 36 mesi".

Insomma, prosegue ancora l'assessore, "l'evidenza dei fatti dopo decenni di slogan e proclami. Basti pensare che alla selezione hanno partecipato principalmente le insegnanti inserite in graduatoria dal 2007 e le educatrici inserite in graduatoria dal 2010".

Un impegno mantenuto per l'assessore della giunta Raggi. "Era uno dei temi prioritari del nostro programma in campagna elettorale e abbiamo mantenuto l’impegno. Sino a oggi sono state stabilizzate 1.600 tra educatrici e insegnanti. Un tema su cui non era mai stato fatto nulla. Avevamo trovato il nulla più assoluto, che accomunava equamente giunte di centrodestra e di centrosinistra".

Per quanto riguarda la procedura relativa alle 55 assunzioni nella scuola dell'infanzia invece c'è ancora da aspettare. "Siamo in attesa del parere della Funzione Pubblica - precisa De Santis - che dovrà sciogliere i nodi rispetto ai titoli abilitanti, prerogativa esclusiva di organismi che nulla hanno a che vedere con la discrezionalità dell'Ente".