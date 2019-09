Governo, Bordoni (Forza Italia): "Giallorosso bellissimi colori, nel calcio, non nella politica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: In questo momento storico particolare, fatto di alleanze che mai nessuno avrebbe creduto possibili, ci tengo a precisare che non è assolutamente concepibile chiamare questo governo 'giallorosso'. La (sacralità) dei colori della Roma non dovrebbe avere nulla a che fare con la politica. Mi viene quasi da ridere simpaticamente e rivolgo il mio pensiero soprattutto alla vera comunità giallorossa, che sicuramente sarà indignata da questo appellativo, tanto quanto lo sono io. Ci avete tolto le urne lasciateci almeno i nostri colori".

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina