"La Giunta Raggi non sa gestire i servizi". Parola di dirigente grillino

"Campidoglio abbiamo un problema. Quando scegli il presidente dell'Authority di tuo gradimento e neppure lui sa mentire alla città direi che sei nei guai". A parlare è Valeria Baglio, consigliera capitolina del Partito Democratico. Il suo commento fa riferimento all'intervista resa oggi a Il Messaggero da Carlo Sgandurra, presidente dell'Agenzia per la qualità dei Servizi. Una serie di attacchi alla giunta pentastellata che non potevano passare inosservati: "La Giunta non sa gestire i servizi", "La sindaca è eterodiretta da Milano", "E' mancato il cambio di direzione auspicato".

Chi è Carlo Sgandurra

Carlo Sgandurra è presidente dell'Agenzia per la qualità dei Servizi, organo che ha come scopo quello di contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. L'Agenzia, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, espleta la propria attività di istituto su tutti i servizi pubblici locali. Sgandurra è un attivista grillino, proveniente da Tagliacozzo in provincia de L'Aquila. La sua scelta aveva scatenato polemica proprio per la sua militanza, tanto che il 5 settembre titolavamo: Un attivista M5S a capo dell'Agenzia per il controllo dei servizi: insorge l'opposizione

„Un attivista M5S a capo dell'Agenzia per il controllo dei servizi: insorge l'opposizione"





Oggi, dopo i dati che hanno sonoramente bocciato questi 15 mesi di governo grillino, ha rilasciato un'intervista durissima. Oltre ai concetti sopra ricordati colpisce anche la replica all'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari.

Alla domanda di Simone Cannettieri "L’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari ha detto che quelli dell’Agenzia sono dati irrilevanti", lui replica così: "La Montanari, prima di parlare, dovrebbe rispondere alla serie di richieste che le sono state fatte dall’Agenzia, a cui non ha risposto. Ha detto che il piano industriale di Ama stava sul sito, invece se lo tengono stretto. Il gioco delle tre scimmiette con me non funziona".

Cerca lo scontro?, chiede ancora il giornalista "No. O lavorano o la smettono di fare gli struzzi e i giocolieri. D’ora in poi ogni capello sarà messo in evidenza".

Secondo Valeria Baglio è "la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: l'incapacità di dirigere la macchina amministrativa e le aziende partecipate del M5S ha bloccato Roma. Un anno e mezzo trascorso a giocare con il totonomine e a occupare poltrone, con una macchina comunicativa che trasforma tutto in propaganda. Restano le macerie di una città che arranca, tra cumuli di rifiuti e servizi allo sbando".

Anche Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia commenta l'intervista: "Certamente i dati negativi del report sono inoppugnabili, ma dopo il niet dei romani sui pessimi servizi erogati ai cittadini, in particolare su rifiuti e trasporti, le parole di Sgandurra smascherano i grillini, dichiarazioni dure sia nei confronti del sindaco che della Giunta. Una doppia bocciatura, quindi, con i 5 Stelle che si sconfessano da soli e dove la Raggi sarebbe addirittura 'eterodiretta da Milano'. Una Capitale allo sbando e per il presidente dell'Agenzia i grillini sono dei 'giocolieri', per Fratelli d'Italia rimangono dei dilettanti allo sbaraglio".