Giunta Raggi, due donne in più per il cambio di passo: ecco Gatta e Castiglione

Arriva la conferma da Palazzo Senatorio. I nomi circolati nelle ultime ore erano quelli giusti. A completare la squadra di governo capitolino, arrivano Margherita Gatta e Rosalba Castiglione. Alla prima va la delega ai Lavori Pubblici, la seconda riceve invece ottiene la delega al Patrimonio, a cui tre giorni fa aveva rinunciato l’assessore Mazzillo. Castiglione dovrà occuparsi inoltre delle Politiche abitative. L’ordinanza sindacale di attribuzione dell’incarico è già stata firmata.

Le aspettative della Sindaca

“Entrano a far parte della nostra squadra due professioniste di grande esperienza che sono sicura daranno un contributo importante in due settori strategici e delicati dell’Amministrazione – commenta Raggi – Ho chiesto a Margherita e Rosalba di mettere a disposizione le loro competenze per realizzare il nostro programma di governo per il rilancio della città”.

La priorità: la manutenzione delle strade

“Innanzitutto vorrei dire grazie alla sindaca Virginia Raggi per la fiducia dimostratami – afferma Gatta – È una sfida che accetto con grande senso di responsabilità ma anche determinazione. Il settore dei lavori pubblici è uno di quelli che è stato più colpito dallo tsunami di Mafia Capitale. Rispetto al passato quest’Amministrazione ha invertito la rotta e proseguirà la sua azione lungo la direttrice della legalità. La priorità è la manutenzione delle strade. Le risorse ci sono e diversi cantieri sono già partiti”.

Le risposte ai cittadini che hanno diritto alla casa

“Sono davvero orgogliosa di questo incarico conferitomi dalla sindaca Virginia Raggi – dichiara Castiglione – I settori del Patrimonio e delle Politiche abitative sono stati abbandonati da decenni da una politica irresponsabile che ha causato scandali come quello di Affittopoli e vere e proprie emergenze sociali. Metteremo ordine, valorizzando da una parte il patrimonio immobiliare di Roma Capitale che deve rappresentare una risorsa e non più uno spreco e dall’altra mettendo in campo un piano per dare risposte ai tanti cittadini che hanno diritto alla casa”.

Chi è Margherita Gatta

Laureata in Giurisprudenza, dal 1992 ha lavorato per la Cassa nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa). In particolare ha operato come dirigente apicale nell’ufficio Contratti della Direzione Amministrazione e Controllo. La sua attività ha interessato tutte le categorie degli appalti pubblici finalizzati a garantire lavori, servizi e forniture necessari al mantenimento del notevole patrimonio immobiliare dell’istituto. Da giugno 2017 è entrata a far parte dello staff dell’Assessorato all’Urbanistica e Infrastrutture di Roma Capitale.

Rosalba Castiglione

Laureata in Giurisprudenza, è specializzata nella consulenza legale in ambito di progettazione, programmazione e definizione di processi complessi di acquisizione, gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici e privati. In questo settore ha acquisito esperienze in importanti studi legali, in Italia e all’estero, e in diverse società internazionali specializzate nell’asset management.