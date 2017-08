Giunta Raggi, aumentano gli assessori: due donne dagli ambienti dei meetup

Margherita Gatta e Rosalba Castiglione. Nel quarto rimpasto di giunta si preparano a entrare nella squadra della sindaca Raggi due nuove assessore, due donne per rispettare le cosiddette "quote rosa". La prima ai Lavori Pubblici, la seconda a Patrimonio e Casa. A meno di stravolgimenti dell'ultima ora, a loro vanno le due deleghe lasciate da Andrea Mazzillo, l'assessore al Bilancio, nei giorni delle polemiche sugli sfoghi (poi ritrattati) contro l'amministrazione della prima cittadina. Due deleghe chiave per la macchina di governo, con questioni sicuramente delicate da affrontare. Dalle strade colabrodo all'emergenza abitativa. Erano 13 mesi che la città aspettava due nomi di riferimento. In queste ore la scelta dovrebbe essere ufficializzata da palazzo Senatorio. Così la rosa di partenza dei nove assessori (più Massimo Colomban alle Partecipate, a tempo) si allarga e arriva dodici.



Margherita Gatta, 54 anni, laureata in Legge, militante nel Movimento dal 2012, non sarebbe una sorpresa. Già candidata come consigliera al V municipio ottenne solo 73 preferenze e restò fuori dal Consiglio. Poi assunta nello staff dell'assessore Luca Montuori - con polemiche annesse da parte del Pd - era già tra i nomi papabili da selezionare con la 'call for interest' diramata a marzo tra la cosiddetta 'base' cittadina del Movimento, proprio per la selezione del titolare ai Lavori Pubblici.

Su di lei si è già sollevato un certo clamore mediatico per una serie di post sul suo profilo Facebook (oggi cancellati) in cui si evinceva chiaramente l'affezione della Gatta a temi scomodi ma cari a una fetta di grillini doc. Come riportato - con screenshot allegati - sul blog RomaFaSchifo, che ha spulciato la bacheca incriminata quando ancora era disponibile, si va dagli elogi delle cure di Bella al no alle vaccinazioni ai consigli per l'uso di medicine omeopatiche contro il cancro. Al netto delle posizioni estreme e di chi per questo l'ha già crocifissa, il nome proviene dagli ambienti dei meetup e dei tavoli tematici dove ancora militano i pentastellati della prima ora, la cosiddetta "base" cittadina del Movimento Cinque Stelle. Forse un tentativo di riequilibrare le scelte imposte dall'asse Grillo-Casaleggio con un nome legato alla Capitale - Gatta è romana - e ai portavoce che troppo spesso hanno lamentato l'assenza di coinvolgimento e partecipazione.

Anche il secondo nome, quello di Rosalba Castiglione, siciliana, proviene dall'attivismo storico a Cinque Stelle. Avvocato, come la sindaca Raggi, è stata fino a ieri la referente del gruppo emergenza abitativa del meetup di Caltanissetta. Si occuperà di Patrimonio e Casa, appunto. E i suoi compagni di avventure la osannano su Facebook. "Il meetup di Caltanissetta si congratula con la storica attivista Rosalba Castiglione che sarà al fianco di Virginia Raggi come assessore con delega al patrimonio ed alle politiche abitative, riconoscimento importante per una professionalità nissena. Le auguriamo buon lavoro".