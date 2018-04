Campidoglio, Giulio Pelonzi è il nuovo capogruppo del Pd 

Sarà Giulio Pelonzi il nuovo capogruppo del Partito democratico in aula Giulio Cesare. A dare la notizia con una nota è la capogruppo uscente, neoeletta in Consiglio regionale del Lazio, Michela Di Biase: "Rivolgo a Giulio Pelonzi, eletto all'unanimità questa mattina in Assemblea capitolina, i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono convinta che Giulio, grazie alla sua esperienza e alle sue capacità saprà essere guida e punto di riferimento dell'opposizione in Campidoglio".

Agli auguri di buon inizio si uniscono i colleghi dell'aula. "A Giulio Pelonzi, eletto all'unanimità nuovo capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio vanno i miei auguri di buon lavoro" scrive in una nota Giulia Tempesta, consigliera dem. "Le emergenze della Capitale e l'inadeguatezza dell'amministrazione Raggi nell'affrontarle sono sotto gli occhi di tutti. Occorre quindi rilanciare e affrontare questioni vitali come quelle del trasporto pubblico, della manutenzione ordinaria e dei rifiuti - continua - per dare risposte immediate che possano incidere realmente sulla qualità della vita dei cittadini".

"L'attenzione alle periferie che ha sempre riposto nel suo lavoro arricchisce l'impegno dell'opposizione in Campidoglio in uno sforzo sinergico di apertura ai cittadini e ai loro bisogni" commenta la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma Svetlana Celli.

E ancora le congratulazioni arrivano dagli esponenti parlamentari del Pd. Scrive su Twitter Luciano Nobili: "Una scelta che premia la sua esperienza e la sua competenza. Insieme a lui continueremo a costruire l'alternativa alla Raggi e al disastro M5S nella Capitale".