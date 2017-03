Voti da ricontare, il Tar dà ragione al Pd: Cozzoli decade dall'Aula, entra Tempesta

Cambia la composizione dell'opposizione in Aula Giulio Cesare. Il gruppo misto perde un pezzo mentre cresce di uno scranno lo schieramento del Pd. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (con sentenza numero 03067/2017) ha accolto infatti il ricorso proposto dalla Federazione di Roma del Partito democratico assistita dagli avvocati Andrea Manzi e Gaia Stivali e ha proclamato eletta consigliere comunale di Roma Capitale, Giulia Tempesta, attribuendo il diciannovesimo e ultimo seggio di opposizione al Partito democratico. Dovrà lasciare l'Assemblea capitolina invece il consigliere eletto nelle fila della Lista Marchini, poi passato al Gruppo Misto, Ignazio Cozzoli.

La notizia è stata diffusa dal Pd romano. Da oggi il gruppo del Partito democratico in Campidoglio avrà un consigliere in più, passando da 7 a 8 rappresentanti in Aula Giulio Cesare. Tutto è partito subito dopo le elezioni di giugno. Giulia Tempesta, prima dei non eletti delle file dem per una manciata di voti alle scorse amministrative, nei mesi scorsi aveva ottenuto dal Tar del Lazio il riconteggio delle schede in alcuni dei seggi 'ballerini' che tante polemiche avevano suscitato all'indomani del primo turno delle elezioni comunali. Il risultato, certificato in queste ore, le ha dato ragione: in base ai calcoli effettuati con il metodo d'Hondt Tempesta ha preso più voti di Cozzoli.