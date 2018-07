Giro d'Italia, il Comune: "Per l'evento nessun costo aggiuntivo". Ma non fornisce le cifre richieste

Nessuna criticità particolare, "se non per i giornali nazionali". E per quanto riguarda le spese dell'organizzazione, gli assessorati competenti fanno sapere che non c'è stato nessun costo aggiuntivo. Quindi, bando alle polemiche. E se anche la figura in mondovisione non fosse stata delle migliori, almeno il Comune non ha sprecato risorse. Questo in sintesi quanto comunicato dagli amministratori sul Giro d'Italia, oggi oggetto di una commissione Trasparenza. Al centro del dibattito per le condizioni del manto stradale che avrebbero costretto i corridori a sospendere il calcolo dei tempi durante il tracciato - ma c'è chi parla di "ragioni sportive" - l'evento è finito al centro di un'interrogazione della consigliera di centrosinistra Svetlana Celli.

Quanto è costato a Roma Capitale ospitare la competizione ciclistica? Le risposte non soddisfano, perché non vengono fornite cifre. L'assessorato allo Sport e Grandi Eventi, convocato in via del Tritone, comunica, sia a voce che per iscritto, che l'ottenimento della location e il personale in servizio (Ama, polizia locale, protezione civile) non sono di sua competenza. Mentre sul fronte buche l'altro assessorato competente, quello ai Lavori pubblici guidato da Margherita Gatta, chiarisce: "I lavori di sistemazione delle strade interessate dalla tappa rientrano a pieno titolo in quelli previsti per gli interventi di manutenzione ordinaria e riferibili a finanziamenti già disponibili". Nessuna variazione di bilancio, ma comunque una spesa, seppur già prevista, c'è stata. Anche in questo caso però la somma non viene comunicata.

Sempre dal Simu si spiega poi dove è stato steso il nuovo asfalto, sottolineando (sempre in risposta a uno dei punti dell'interrogazione) che se qualche buca in più è stata tappata - vedi in via IV Novembre, in via del Corso e nei punti più dissestati di piazza Venezia - è per scrupolo dell'ente locale e non per richiesta esplicita del gruppo Rcs, organizzatore dell'evento. Che piuttosto avrebbe accettato il percorso così com'era. Parlando anzi di "abitudini dei ciclisti a selciati sconnessi quali quelli dellla Parigi Rubaix o delle classiche delle Fiandre". Insomma, il dipartimento avrebbe fatto più di quanto richiesto, tappando in superficie qualche buca qua e là, e con fondi che sarebbero stati comunque spesi per quelle stesse strade, assicurano.

Detto questo, si continua a negare che qualcosa sia accaduto. "Non vi è stato alcun blocco, sospensione, chiusura, rallentamento o annullamento della tappa" scrive l'assessore Daniele Frongia, dimostrando di ignorare i fatti realmente accaduti: i tempi della gara sono stati, in gergo, "neutralizzati". Significa che i ciclisti hanno corso fino alla fine, ma i verdetti sono stati cristallizzati a pochi giri dalla partenza. E qui ci sono due versioni del perché: alcuni corridori, tra questi il vincitore della maglia rosa Chris Froom, hanno protestato perché si aspettavano un percorso più sicuro. E avebbero chiesto lo stop della gara. A qualche giorno dallo scoppio delle polemiche invece, il direttore sportivo Mauro Vegni ha sminuito intervistato dall'Ansa: "C'era solo qualche avvallamento". Parole che Frongia cita, sempre per iscritto, a sostegno della versione del "niente è successo": "Non vi erano buche". E ancora: "Lo hanno riportato i soli media nazionali".

Su tutte le furie per le mancate risposte il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo: "Avere informazioni sui costi affrontati sembra impossibile: se la giunta continua a mantenere il silenzio su questa vicenda sarò costretto a inviare tutto all'Anac".

Stessi toni dalla consigliera Celli: "Qualcosa continua a non tornare e a rimanere oscuro, soprattutto sui costi, perché è ancora un mistero su quanto il Giro sia costato alla città".

Mentre dall'assessorato ai Lavori pubblici si precisa in nota: "Le risposte erano già a disposizione di Svetlana Celli, con nota protocollata n. 119003 del 20 giugno 2018". Questo per replicare a chi oggi in Trasparenza lamentava la mancata rendicontazione di Margherita Gatta. La risposta era già stata fornita. Però manca ancora il dato centrale: l'entità effettiva, e totale, della spesa.