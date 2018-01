Memoria, in Campidoglio il documentario "1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei"

È stato proiettato questa mattina in anteprima nazionale in Campidoglio il documentario di Sky Sport, ideato e realizzato da Matteo Marani, '1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei'.

"Il 2018 - ha spiegato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, presente alla prima insieme al presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello - è un anno importante perchè sono ottant'anni da quando in Italia vennero promulgate le leggi razziali, una vergogna che l'Italia ha subito e che non deve dimenticare, soprattutto in un momento come questo dove ci sono rigurgiti razzisti e nazifascisti. Quelle leggi hanno offeso, emarginato e allontanato persone come noi dalla vita solo perchè erano ebrei. Questo documentario è importante perchè mostra come alcune persone normali all'improvviso hanno perso tutto".

"Il Comune di Roma - ha concluso Raggi - è orgoglioso non solo dei viaggi della memoria ma anche dei nuovi progetti 'Memoria genera futuro' e 'Testimoni dei testimoni' con cui i ragazzi dovranno prendere questa eredità ed andranno a trasmetterla".

Poi la sindaca è tornata sulla proposta, lanciata giorni fa, di ridenominare le vie e le piazze intitolate agli scienziati che sottoscrissero le leggi razziali. "Vogliamo dimostrare come la città sia orgogliosamente antifascista".

(Fonte Agenzia Dire)