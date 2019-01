Giorno della Memoria: in ricordo di Ugo Forno, inaugurato il "Belvedere della Memoria"

Il 27 gennaio è doveroso ricordare l'ultimo partigiano a perdere la vita. Si tratta di Ugo Forno, lo studente di appena dodici anni che, convincendo un gruppo di amici a compiere una storica impresa, impedì ai tedeschi in ritirata di far saltare il Ponte ferroviario sull' Aniene.

Il Belvedere della Memoria

Nel giorno della Memoria, l'iniziativa del giovanissimo partigiano ucciso durante l'eroica impresa, viene ricordata grazie ad un suggestivo affaccio, all'interno del Parco delle Valli. Si tratta del Belvedere della Memoria che l'associazione Parenti e amici di Ugo Forno, con il supporto del Municipio II, dell'Anpi e di Roma Natura, ha deciso di inaugurare, simbolicamente, proprio il 27 gennaio.

L'onorificenza

Ugo Forno, a cui è dedicato un libro ed anche un sito internet, il 16 gennaio del 2013 è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: "Giovane studente romano, durante i festeggiamenti per la liberazione della città di Roma, appreso che i tedeschi, battendo in ritirata, stavano per far saltare il ponte ferroviario sull'Aniene, con grande spirito di iniziativa, si mobilitava, unitamente ad altri giovani, e con le armi impediva ai soldati tedeschi di portare a compimento la loro azione. Durante lo scontro a fuoco veniva, tuttavia, colpito perdendo tragicamente la vita. Fulgido esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio".

In ricordo di Ugo Forno

Il giovane partigiano morì sul colpo il 5 giugno del 1944. Nell'intervento che impedì ai guastatori tedeschi di far saltare il ponte, perse la vita anche il ventunenne Francesco Guidi. e rimasero gravemente feriti altri due giovani partigiani. A Forno RFI ha intitolato il ponte sull'Aniene e, dal 2015, anche un giardino. Ed è proprio su quell'area verde che si affaccia il Belvedere della Memoria.