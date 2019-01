Giornata della Memoria, al Ghetto Ebraico contestato il grillino Lannutti: "Dimettiti"

Al Ghetto Ebraico di Roma hanno fatto la loro comparsa due striscioni. Sono stati apposti dal Circolo Ragazzi del '48 per denunciare il comportamento di un senatore grillino e per chiederne le dimissioni.

Elio Lannutti, giornalista e parlamentare M5s in carica, il 20 gennaio aveva pubblico un Tweet destinato a far discutere. Si faceva riferimento ad un fantomatico "Gruppo dei Savi di Sion" che, insieme a "Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale" si legge nel post pubblicato da Lannutti, avrebbero portato alla "creazione di un manifesto: I Protocolli dei Savi di Sion". In quel testo, attraverso 24 paragrafi "viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale" si legge sul profilo Twitter di Lannutti. Una dichiarazione che ha creato notevole imbarazzo all'interno del Movimento cinque stelle di cui, Lannutti, continua ad essere senatore. Ingiustamente, secondo gli attivisti del circolo "Ragazzi del 48".

Gruppo dei Savi di Sion” e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale,portò alla creazione di un manifesto: “I Protocolli... https://t.co/04VFugN053 — Elio Lannutti (@ElioLannutti) 20 gennaio 2019





"La nostra protesta – fanno sapere i membri del Circolo - mira a chiedere dimissioni immediate del senatore Lannutti: abbiamo scelto la Giornata della Memoria per lanciare la rimostranza proprio perché la stessa Giornata è stata istituita dalla Repubblica Italiana e un senatore, che oggi rappresenta l'Italia, deve allontanarsi dagli scranni del Parlamento a strettissimo giro per non infangare il volto del nostro Paese".

Dal circolo dedicato a Raimondo di Neris, detto Zì Raimondo, uno dei pochi sopravvissuti alla Shoah, è partita la contestazioen verso il senatore che, con il suo post, ha di fatto avvallato l'esistenza dei Protocolli dei Savi di Sion: un grande falso storico creato dalla polizia zarista agli inizio del Novecento per alimentare l'odio verso gli ebrei.