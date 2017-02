Giorno del Ricordo, anche Roma celebra le vittime delle foibe

Anche Roma celebra il giorno del Ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Questa mattina la sindaca Virginia Raggi ha depositato una corona all'Altare della Patria, mentre alle 15 in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, ci sarà un incontro con letture e la testimonianza di una reduce e gli interventi della sindaca, del vicesindaco Luca Bergamo, dell'assessore Laura Baldassarre (Persona, Scuola e Comunità Solidale), delle associazioni di settore (Società Dalmata di Storia Patria, Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio, Associazione Nazionale Dalmata, Associazione Triestini e Goriziani in Roma). Alla presenza anche di 230 studenti. Per tutto il giorno le bandiere resteranno a mezz’asta sugli edifici di Roma Capitale (e delle sue aziende, società, istituzioni e fondazioni).

Ma il calendario delle iniziative andrà avanti anche nel weekend. Di seguito il programma

-SABATO 11 FEBBRAIO

PIAZZA DALMAZIA - QUARTIERE TRIESTE

Celebrazione Il Giorno del Ricordo 2017. In Piazza Dalmazia - Roma

Ore 11.00 - Saluti della rappresentanza del Municipio Roma II e dell' Associazione per la Cultura Fiumana

Istriana e Dalmata nel Lazio.

Ore 11.30 - Brevi letture di poesie e pensieri che evocheranno la storia di quegli anni e il dramma degli esuli

istriani, fiumani, dalmati da parte dei giovani di Gioventù Nazionale.

Ore 12.00 - Deposizione dei fiori accanto al monumento e discorso conclusivo dell'Associazione per la

Cultura Fiumana Istriana e Dalmata a cura di Marino Micich.

Aderiscono: Archivio Museo di Fiume, Associazione dei Dalmati italiani nel mondo - Libero Comune di Zara

in esilio - Padova, Gioventù Nazionale.

Iniziativa a cura dell’Associazione per la Cultura Fiumana Istriana Dalmata nel Lazio

INGRESSO LIBERO

Info: tel. 06.5923485, info@fiume-rijeka.it

-DOMENICA 12 FEBBRAIO

VILLAGGIO GIULIANO DALMATA (partenza e arrivo Piazza Giuliani e Dalmati)

Ore 9.00 - IV edizione della Corsa del Ricordo

Gara non competitiva che si svolgerà in un circuito di 5.0 km, da percorrere due volte. L’evento ha il

patrocinio del Comitato Provinciale ANVGD di Roma, della Società di Studi Fiumani e di Federesuli.

Iniziativa a cura di A.S.D. ATLETICA ASI ROMA in collaborazione con il Comitato Provinciale di Roma

dell’ASI - Associazioni Sportive & Sociali Italiane

INGRESSO LIBERO

Info: tel. 06.99701564, info@asiroma.org, atletica@asiroma.org, www.corsadelricordo.it