Mediaset come Sky, via da Roma: giornalisti verso Milano. Raggi: "No al trasferimento"

Dopo Sky anche una parte di Mediaset sta per lasciare Roma: sono 29 i giornalisti di NewsMediaset che, in base ad una riorganizzazione aziendale, potrebbero essere trasferiti a Cologno Monzese.

I giornalisti di Mediaset trasferiti da Roma a Milano

Nella Capitale resteranno solo servizio politico e vaticano: via invece cronaca, esteri e sport. Una scelta alla quale i giornalisti di Mediaset a Roma si oppongono: a fine luglio proclamato lo "stato di agitazione".

I giornalisti di Mediaset incontrano la Sindaca Raggi

Martedì una delegazione di lavoratori della sede romana di NewsMediaset ha incontrato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Mi hanno espresso la loro preoccupazione per l'annunciato trasferimento di 29 giornalisti a Cologno Monzese. A loro va la mia vicinanza, perchè Roma non - ha scritto la prima cittadina su Twitter - non può rinunciare a presidi informativi di qualità".

Stampa Romana: "Così si riduce offerta informativa"

Presenti all'incontro anche le troupe eng guidate dal segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, dal vicesegretario Stefano Romita e dai fiduciari Roberto Pavone e Ida Molaro: "Il trasferimento sarebbe l'ennesimo tentativo di ridurre l'offerta informativa prodotta dalla Capitale da parte di una azienda strategica nel nostro Paese per forza e presenza editoriale" - il commento a margine di Stampa Romana.

E sul trasferimento dei giornalisti di Mediaset da Roma verso Milano il tepo stringe: il riassetto di Newsmediaset sarà oggetto di un tavolo sindacale convocato per il 9 settembre.

L'accusa alla Sindaca: "A Roma troppi disservizi"

Mentre c'è chi punta il dito sull'amministrazione della Capitale, una città sempre con meno appeal per le grandi aziende: "Sulle sorti dei giornalisti Mediaset, dal sindaco Virginia Raggi arrivano solo lacrime di coccodrillo. Mediaset - accusa Francesco Pasquali, segretario regionale del Partito liberale italiano del Lazio - è solo l'ennesima azienda che decide di abbandonare la Capitale optando per Milano. Il sindaco Raggi sa bene che il tessuto imprenditoriale di Roma si sta progressivamente impoverendo a causa di una serie interminabile di disservizi".