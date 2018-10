Giorgia Meloni: "Io ricandidata a sindaco di Roma? Non è all'ordine del giorno"

Giorgia Meloni candidata per la seconda volta, quando sarà il momento, a sindaco di Roma? Che possa guidare una coalizione di centrodestra alle prossime amministrative è un'ipotesi avanzata da più parti. E lei, la leader di Fratelli d'Italia, non conferma, ma nemmeno smentisce. "Una mia ricandidatura (a sindaco di Roma, ndr)? Non è all'ordine del giorno". Così nel corso di una registrazione della trasmissione di Rai 1 Porta a Porta.

Meloni è poi tornata sulla questione dei poteri speciali a Roma Capitale. "Qualche settimana fa ho portato in Campidoglio una mozione su un tema che era nel mio programma elettorale che è quello dei poteri di Roma Capitale. Roma è una città mal gestita ma impossibile da governare con i poteri di cui dispone e con le risorse di cui dispone. La mia mozione chiedeva al sindaco di chiedere più poteri e più risorse ed è stata approvata all'unanimità. Raggi il giorno dopo è andata da Conte chiedendo più poteri. Sapete cosa è successo? Che quella stessa mozione in Parlamento Lega e M5s l'hanno bocciata. Come se a Roma si dicesse una cosa e fuori da Roma un'altra. Per noi è fondamentale dare a Roma la capacità di essere gestita".