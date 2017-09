VIDEO | "Baci e abbracci" davanti alla moschea, il flash mob di FdI con Giorgia Meloni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Blitz di Fratelli d'Italia davanti alla "moschea" all'Esquilino in via San Vito, con il presidente Giorgia Meloni: "Condanno il tentativo di conculcare le nostre libertà, in Italia non ci sarà mai la sharia”.

l flash mod organizzato da FdI si è svolto nel pomeriggio di oggi, martedì 26 settembre, di fronte al centro culturale islamico chiuso dalla scorso febbraio a seguito dell'aggressione subita da una coppia di giovani, per mano di un 24enne maliano, perché in atteggiamenti intimi proprio nei pressi della “moschea”. “C'è un problema, in atto, di diffusione di dottrine fondamentaliste nella nostra società che è preoccupante – dice Giorgia Meloni –. Non siamo disposti a fare passi indietro rispetto alle libertà presenti nella nostra civiltà”.

"Ora ci chiediamo, dopo la grave aggressione ai due fidanzati, per quale legge e chi abbia autorizzato la riapertura - dichiara in una nota Federico Mollicone, responsabile nazionale comunicazione Fdi-An -. Lo chiediamo al Prefetto di Roma e al ministro Minniti. Intervengano, prima che sia troppo tardi, con la chiusura definitiva. Nel frattempo non permetteremo a nessuno di dirci a casa nostra come vivere. Siamo liberi e cristiani”.