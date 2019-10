Gioco d'azzardo, nel 2018 il Lazio al secondo posto in Italia: i dati dello studio Eurispes

Cresce il gioco on line mentre perdono terreno videolottery e new slot con il Lazio che si colloca secondo sul podio delle regioni in quanto a volumi delle giocate, preceduto dalla Lombardia e seguito dalla Campania. Sono alcuni dei dati che emergono dalla nuova ricerca dell'Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, l'Eurispes, dal titolo 'Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio', realizzata attraverso le attività del suo Osservatorio su Giochi, Legalità e Patologie, diretto da Chiara Sambaldi e Andrea Strata, e inquadrata nel complesso sistema di norme che regola il settore.

Secondo i dati pubblicati nel Libro Blu 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il volume complessivo delle giocate su rete fisica nel Lazio nel 2018, pari a 7.926 milioni, colloca il Lazio al secondo posto di un "podio" che vede sul primo gradino la Lombardia con 14.645 milioni, e al terzo la Campania con 7.690 milioni. La maggior parte delle regioni hanno segnalato nel 2018 un leggero aumento di volumi, con l'eccezione proprio del Lazio e del Piemonte, per le quali sono intervenuti alcuni provvedimenti relativamente agli orari e alle limitazioni dell'offerta nel territorio (Piemonte), e relativamente ai soli orari (Lazio), spiega ancora l'Eurispes.

Nel Lazio nel 2018 i volumi di gioco fisico si sono ridotti rispetto al 2017 di 73 milioni di euro, e la spesa dei giocatori di 42 milioni di euro. Il numero degli esercizi con Awp sono passati da 7.554 del 2016 a 5.896 del 2018; le sale con Vlt sono passate da 557 del 2016 a 535 del 2018. Per quanto attiene agli esercizi con Awp questi trend sono da mettere in relazione alla diminuzione del 35% degli apparecchi Awp determinata dal Mef tra 2016 e 2018. Per quanto riguarda le sale Vlt, la diminuzione riguarda in massima parte il territorio di Roma Capitale, e risente della riduzione dei margini operativi per questa tipologia di negozi generata dalla compressione degli orari di offerta del gioco pubblico nel territorio comunale avvenuta nella seconda metà del 2018.

I volumi di gioco su rete fisica a Roma Capitale (che rappresentano i quasi due terzi di quelli regionali) tra il 2017 ed il 2018 sono passati da 4.215,399 milioni di euro a 4.099,479, con una diminuzione di circa 116 milioni di euro e la spesa è scesa dai circa 516 milioni del 2017, ai circa 414 del 2018.

Secondo la Relazione 2018 sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio, gli operatori che operano nei SerD sono 539, a cui vanno aggiunti gli addetti delle strutture del privato sociale che operano in convenzione e che, solo residualmente, trattano il Dga. Dei 16.822 soggetti presi in carico, 13.060 sono dipendenti da droghe, 2.887 da alcol, 691 sono soggetti con Disturbo da Gioco d'Azzardo, 184 hanno altre dipendenza patologiche. Questi dati inducono, per un verso, a ritenere assai scarsa la capacità delle strutture pubbliche di intercettare i giocatori che, una volta diagnosticati in quanto affetti da Dga, devono essere curati secondo il protocollo disposto dai Lea del 2017; per altro verso, suggeriscono che l'allarme sociale intorno alle dipendenze da gioco sia eccessivo, o, quanto meno, sovrastimato rispetto a quello che dovrebbe essere espresso relativamente ad altre e più incidenti dipendenze. Si segnala, inoltre, che le "nuove dipendenze" (da Internet, da social network, da smartphone, da videogioco, o quelle dei disturbi alimentari) non sembrano entrare nel radar dei SerD.

Interessante il dato che riguarda i fallimenti terapeutici: il 23% degli utenti totali che soffrono di Dga abbandona la terapia, contro il 14% per i pazienti dei SerD in trattamento per alcol e l'8% di dipendenti da droghe. Commenta Alberto Baldazzi, Vicedirettore della ricerca dell'Eurispes: "Volendo trarre un bilancio complessivo dell'attività dei SerD del Lazio, non si può che prendere atto che sia quantitativamente, sia qualitativamente, essa risulta insufficiente".

L'Eurispes ha analizzato il territorio di Roma Capitale, intrecciando i "luoghi sensibili" (così come identificati nel Regolamento del 2017), e la distanza di "500 metri" indicata nelle modifiche della legge regionale (ottobre 2018) che supera quella di 350 metri indicata nel medesimo Regolamento comunale, entro la quale non è possibile l'offerta di gioco legale. Secondo la mappatura, sul territorio romano ci sono: 326 scuole d'infanzia comunali; 225 scuole d'infanzia statali, 367 scuole primarie statali, 153 scuole primarie non statali, 188 scuole statali di primo grado, 75 scuole non statali di primo grado, 152 scuole statali di secondo grado, 141 scuole non statali di secondo grado, 45 istituti superiore, 133 centri di aggregazione, 2.983 impianti di strutture sportive, 100 ospedali, 152 centri anziani, per un totale di 5.41 luoghi sensibili. È stato calcolato un raggio di 500 metri da ognuno dei siti appena elencati, e sono state escluse dalla valutazione di insediabilità le aree incompatibili con gli strumenti urbanistici (aree agricole, parchi, aree per servizi pubblici, ecc.). Il risultato è che le aree di residua insediabilità si riducono allo 0,7% del territorio di Roma Capitale. In sostanza, l'offerta di gioco pubblico risulta preclusa per una percentuale del territorio comunale superiore al 99%. Se si considera che al 30 giugno 2019 operavano in questo territorio 1.972 esercizi con Awp e 246 sale con Vlt, risulta evidente che quasi il 100% dell'offerta di gioco pubblico sarebbe espulsa ad opera del distanziometro.

Il gioco regolamentato nel Lazio (non considerando gli esercizi che rivendano esclusivamente giochi di lotteria quali Lotto, Superenalotto o Gratta&Vinci) genera attualmente redditi da lavoro per 16.254 addetti (redditi equivalenti). Il valore è sottostimato quanto al numero delle persone percipienti reddito in assoluto, in quanto esso riporta a reddito equivalente anche il contributo al reddito, per esempio, degli esercenti generalisti che presentano anche altri prodotti. Il dato non considera, inoltre, i dipendenti delle società affidatarie delle concessioni di gioco, molte delle quali hanno sede nel Lazio.

I 16.254 redditi equivalenti generati dalle 6.359 aziende che operano nel comparto gioco regolamentato nel Lazio- delle quali 4.972 esercenti non specializzati, 1.277 esercenti specializzati e 110 attive nei servizi di noleggio, produzione e manutenzione e assistenza tecnica- sono così suddivisibili: 11.282 sono redditi da lavoro diretti (2.486 in esercizi non specializzati, 7.916 in esercizi specializzati e 880 nelle società di noleggio, produzione e manutenzione); 4.972 sono i redditi di lavoro indiretti (quelli di esercizi non specializzati per i quali il gioco pubblico e' componente essenziale della redditività; in assenza del contributo al reddito dallo stesso gioco pubblico, larga parte di questi esercizi potrebbero essere a rischio per la crisi economica delle attività). Nel caso in cui venisse applicato quanto previsto dalla legge regionale dell'ottobre 2018 relativamente al distanziometro, alla pratica espulsione dell'offerta attestata per il territorio di Roma Capitale, corrisponderebbe una equivalente contrazione degli occupati regionali per percentuali certamente superiori al 95%, continua l'Eurispes.

Nelle più recenti indagini coordinate dalla Dna è emersa una vera e propria spartizione, da parte di clan riconducibili a tutte le mafie tradizionali, del controllo del mercato della raccolta illecita delle scommesse online, mediante l'utilizzo di un comune know-how. La tendenza delle famiglie appartenenti alle mafie tradizionali è oggi quella di operare illecitamente in modo congiunto e condiviso, quasi "federato", al fine di massimizzare i profitti. Se l'interesse della criminalità organizzata verso la gestione del gioco illegale è di vecchia data e negli ultimi decenni si è ulteriormente ampliato (in ragione delle opportunità di riciclaggio ed arricchimento), lo sfruttamento del mercato legale e la sua infiltrazione si realizzano essenzialmente nell'esercizio di forme di controllo sugli esercizi commerciali regolarmente autorizzati, attraverso comportamenti estorsivi, l'imposizione di apparecchi da gioco nei bar e nei tabacchi e nell'apertura di punti di scommesse gestiti attraverso prestanome.

Per la complessità delle modalità operative, alcune attività illecite vengono condotte attraverso professionisti dotati di specifiche competenze tecniche, come nel caso della manomissione degli apparecchi da gioco (schede elettroniche) allo scopo di alterare il collegamento alla rete dei Monopoli di Stato - "registrando" così un numero minore di singole giocate al fine di sottrarsi all'imposizione fiscale, o di alterare le percentuali minime di vincita previste dai regolamenti, in modo tale da introitare maggiori proventi. In alcuni casi, tale modus operandi prevede la collusione di pubblici ufficiali e/o appartenenti alle Forze di Polizia che omettono i previsti controlli amministrativi, continua l'Eurispes.

Come emerge dal lavoro di prevenzione e contrasto della Direzione Investigativa Antimafia sul territorio regionale, continua l'Eurispes, gli interessi illegali legati al settore del gioco e delle scommesse nel territorio del Lazio, e in particolare a Roma, vanno inquadrati nel contesto di una realtà criminale fortemente articolata. Il Lazio è infatti un'area in cui la diffusione di ricchezza e le possibilità di investimento costituiscono una potenziale attrattiva per la criminalità organizzata che, anche al di fuori dei territori di originario insediamento, è principalmente interessata a riciclare e reinvestire capitali. A ciò si aggiunga come la presenza sul territorio delle varie consorterie mafiose (extraregionali ed autoctone), nonchè di altre e diverse fenomenologie criminali, è di fatto caratterizzata da un clima di tendenziale pacifica convivenza. La miglior strategia per portare a compimento i propri interessi criminali sembra dunque quella di rendersi di fatto "invisibili".

Lo studio analizza anche gli interventi della Guardia di Finanza finalizzati al contrasto del gioco illegale e irregolare, che nel Lazio sono quasi raddoppiati in un anno: da 315 nel 2017 a 566 nel 2018. Allo stesso tempo, aumentano le violazioni riscontrate passate da 123 nel 2017 a 165 nel 2018. I dati relativi ai sequestri restituiscono, invece, un netto divario tra gli apparecchi da gioco sequestrati nel 2017 (139) e quelli oggetto di sequestro nel 2018 (14). Sono in aumento i punti clandestini di raccolta scommesse oggetto di sequestro (passati da 11 nel 2017 a 25 nel 2018) mentre riguardo ai cosiddetti "Totem" non si registra alcuna misura cautelare per il 2018 (a fronte di 3 sequestri eseguiti nel 2017), continua l'Eurispes.

Infine, il Libro Blu 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione Giochi, relativamente ai controlli e accertamenti eseguiti nella Regione Lazio, indica un totale complessivo di 1.569 violazioni amministrative ed un'imposta accertata pari a euro 38.675.562 a fronte di 622 sanzioni irrogate. Se l'imposta evasa riguarda il settore scommesse per euro 38.459.163 (con un residuo riferibile al segmento Awp di euro 216.399), le violazioni amministrative complessive accertate per le Awp sono pari a 281, rispetto alle 8 comminate nel segmento scommesse. Inferiore il divario delle violazioni penali, che sono 17 nell'area scommesse e 11 nell'area apparecchi da gioco. In parallelo, conclude l'Eurispes, l'attività finalizzata all'inibizione dei siti web irregolari registra, nell'arco di tempo dal 2006 al 2018, un totale di siti "oscurati" pari a 8.009, e nel 2018 se ne registrano 1.042, quasi il doppio di quelli del 2017.