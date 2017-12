Giardini di piazza Forlanini: 800mila euro dal Comune per aree fitness e nuovi giochi  

Una cancellata perimetrale alta più di 2 metri con 4 cancelli d’ingresso, percorsi pedonali pavimentati, potatura e rimonda essenze arboree, nuovi giochi per i bambini, un’area fitness e rampe per gli skateboard. Queste sono solo alcune delle novità previste dal progetto di riqualificazione dei giardini di Piazza Carlo Forlanini nel XII municipio, realizzato e finanziato da Roma Capitale in stretta collaborazione con il parlamentino di via Fabiola. Si tratta di un investimento complessivo di 800 mila euro.



"Per troppi anni è mancata un’adeguata manutenzione dell’area verde che versa oggi in un notevole stato di degrado. Vogliamo garantire bellezza e sicurezza a questo punto strategico del quartiere - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari - con la protezione perimetrale e i cancelli vogliamo evitare che si verifichino atti vandalici, come è capitato soprattutto di notte". Uno spazio speciale sarà poi dedicato ai bambini, "un’area gioco di 265 mq dove ci saranno nuove attrezzature per tutte le fasce d’età come altalene, giochi multifunzione e una piramide per l’arrampicata". E ancora, "l’importante tocco di novità è dato dall’area fitness, 100 mq con cyclette, spalliere, parallele e altro per lo sport. Come simbolo della riqualificazione verde della piazza abbiamo scelto un ulivo, perché vogliamo far arrivare ai residenti il senso di cambiamento, di rinnovamento e di benessere".

"Le piante presenti saranno potate e verrà rifatto il tappeto erboso, piantata la siepe, realizzate nuove aiuole in muratura e risistemati i percorsi pedonali - ha commentato Daniele Diaco, presidente della Commissione capitolina Ambiente - verranno messe in opera 22 nuove panchine e cestini portarifiuti differenziati. Grazie ad Acea installeremo anche una fontanella pubblica. Anche gli amici animali saranno i benvenuti, per questo il progetto prevede cestini per le deiezioni canine. Una scelta importante di igiene e decoro perché vogliamo uno spazio verde adatto a grandi e piccini, pulito, sicuro, senza però rinunciare al proprio cane".