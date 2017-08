Raggi cambia ancora: via Mazzillo, al Bilancio arriva da Livorno Gianni Lemmetti

Roma ha un nuovo assessore al Bilancio. La notizia, non ancora ufficiale, arriva perché il suo sostituto ha rassegnato le dimissioni dall'omologo assessorato del Comune di Livorno. Si tratta di Gianni Lemmetti che ha ufficializzato oggi la decisione. La notizie è stata data dal presidente del Consiglio comunale labronico, Daniele Esposito.

Fonti del Movimento 5 Stelle livornese confermano che Lemmetti andrà ad assumere l'assessorato al Bilancio dell'amministrazione di Virginia Raggi a Roma. Sindaca Raggi che tuttavia non ha ancora dato l'annuncio.

Consiglieri e assessori grillini non parlano. Aspettano che sia la Raggi a dare l'annuncio. Nel frattempo in mattinata, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe stata firmata l'ordinanza di rimozione di Andrea Mazzillo. L'ex esponente democratico, terzo assessore al bilancio della consiliatura pentastellata, paga le critiche a mezzo stampa rivolte alla gestione del Campidoglio, gestito con decisioni prese non a Roma. Paga inoltre il braccio di ferro con Massimo Colomban, assessore alle partecipate, che da tempo ha annunciato le proprie dimissioni per settembre.

Così la Raggi, dopo una vacanza di riflessioni, avrebbe rotto gli indugi e, trovato il sostituto, ha cambiato il responsabile dei conti.

Nessuna ufficialità, ma opposizioni già scatenate. Su twitter, Andrea Romano Pd, scrive: "Grillo sceglie sempre il peggio: spedisce a Roma Lemmetti, assessore al Bilancio di Nogarin che ha alzato tasse per livornesi e moltiplicato rimborsi per la giunta". Marco Palumbo, consigliere in Campidoglio: "Continuano i record negativi di Virginia Raggi. Con Roma sull'orlo del default e con l'Atac prossima alla chiusura, la Raggi trova il tempo di fare l'ennesimo rimpasto di giunta: siamo al quarto assessore al Bilancio in un anno. Dopo aver cacciato Marcello Minenna, Raffaele De Dominicis è ora il turno di Andrea Mazzillo. Ora arriva da Livorno tal Gianni Lemmetti, che curriculum ha? E soprattutto, quanto durera'? A questi quattro assessori al Bilancio aggiungiamo anche la cacciata dell'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, di quella ai rifiuti Paola Murano, oltre ad inchieste e all'arresto di Raffaele Marra che hanno decimato le persone piu' vicine alla sindaca. L'incompetenza e le lotte di potere dei 5 Stelle stanno uccidendo Roma".