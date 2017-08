Nuova area kitesurf intitolata ad istruttore morto in un incidente in mare

Sarà intitolata alla memoria di Gianluca Pennacchi, kiters tragicamente scomparso in un incidente in mare nel giugno del 2009, la nuova Area Kitesurf di Campo di Mare a Cerveteri.

Giovedì 24 agosto alle 18.45, è in programma una piccola cerimonia alla quale prenderanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la Assobalneari, i surfisti e la famiglia e gli amici del ragazzo scomparso.

"Desideravamo fortemente istituire quest’area sulle nostre spiagge – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – sono davvero tanti i turisti, i villeggianti e gli appassionati di sport che l’estate si riversano nelle nostre spiagge. Novità della nuova Area Kitesurf è che ora si trova nei 150metri a Sud dello Stabilimento Ezio alla Torretta, l’ultimo prima dell’arrivo a Torre Flavia. Ma soprattutto, in accordo con la Città Metropolitana, abbiamo spostato l’area di circa 300metri dalla Palude di Torre Flavia, proprio con l’intento di conservarla e preservarla".

"Sarà inoltre adiacente proprio alla postazione mobile del Nucleo Subacqueo della Protezione Civile della nostra città, una ulteriore sicurezza per gli sportivi e gli appassionati di surf che vengono sulle nostre spiagge - ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri - ringrazio di cuore il Presidente dell’Assobalneari Celso Caferri, il Vicepresidente Giorgio Alabiso, Gianluca Vannoli dello Stabilimento Ezio alla Torretta e tutti i surfisti della nostra città e frequentatori delle nostre spiagge che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale ed in particolar modo con l’Assessora all’Ambiente Elena Gubetti per la bonifica, anche in collaborazione con Multiservizi, l’approntamento e per l’istituzione di questa importante area per la nostra città".