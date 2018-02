Neve a Roma: spargisale in azione e rimozione di alberi caduti, così la città torna alla normalità

Roma torna alla normalità. Dopo la neve caduta dalle prime ore di lunedì 26 febbraio, ed il ghiaccio che si è formato sulle strade, oggi la situazione è tornata sotto controllo. L'apertura delle scuole è stato un primo test sulla questione relativa alla viabilità e la macchina dei soccorsi coordinata dal Campidoglio ha limitato i danni.

Scuole aperte e riscaldamenti accesi da lunedì

Dopo due giorni di stop, oggi le scuole, di ogni ordine e grado, sono state di nuovo aperte. Bambini e studenti hanno trovato aule calde con gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di Roma Capitale "accesi da lunedì scorso, anche durante i giorni di chiusura degli istituti", ha sottolineato il Campidoglio che ha riservato particolare attenzione alle attività di sistemazione delle aree di ingresso dei plessi. Qualche disagio, tuttavia, è stato riscontrato a Montesacro.

Spargimento di sale davanti ospedali e stazioni

Sono 53 le squadre di volontari della Protezione Civile attive sul territorio, 32 i presidi operativi del Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) impegnati nel monitoraggio e nella manutenzione delle strade che continueranno ad operare anche oggi.

Nella notte sono proseguite le operazioni di pulizia e spargimento sale sulle strade, con 274 interventi che hanno riguardato le sole rampe d’ingresso alle strutture ospedaliere. Effettuata anche la pulizia degli ingressi delle grandi stazioni (Termini e Tiburtina) e lo spargimento di sale nelle aree di accesso delle metro e alle banchine di tram e autobus.

Spazzaneve noleggiati dal Comune

Per l'emergenza, Roma Capitale ha provveduto al noleggio di 18 spalaneve e spargisale in aggiunta agli oltre 170 mezzi già a disposizione del sistema comunale di protezione civile e dedicati alla rimozione della neve e del ghiaccio. "La ricerca dei mezzi disponibili sul mercato, alle condizioni più vantaggiose possibili, è partita con largo anticipo: venerdì erano già pervenute le prime offerte di disponibilità, sabato è stato confermato l'ordine e domenica sono arrivati i primi mezzi pronti a intervenire già nella notte di lunedì, quando ha iniziato a nevicare", ha spiegato il Campidoglio sottolineando che "il costo del noleggio sarà pagato in base al numero di mezzi effettivamente impiegati, al momento 18, e ai giorni di loro utilizzo".

Rimossi gli alberi caduti ed i rami pericolanti

Poi c'è la questione alberi caduti (qui la notizia). Il Servizio Giardini ha eseguito 81 rimozioni di rami e 21 interventi su alberi caduti. Numeri confermati anche dai Vigili del Fuoco. In queste ore, inoltre, saranno garantiti 500 posti aggiuntivi per le persone senza dimora e in condizioni di fragilità. Nelle ultime 48 ore sono state accolte 407 persone e distribuite 1.500 secondo i numeri di Roma Capitale che ha sottolineato come sono già operativi i primi volontari formati dal Comune, in campo al fianco degli operatori sociali.



Nel frattempo resta operativa 'h24', da domenica e fino a cessate esigenze, la sala del Centro operativo comunale e sono attive le misure previste nel "Piano per rischio neve e ghiaccio". Il Coc riunisce, nella sede della Protezione civile di Roma Capitale a Porta Metronia, i Dipartimenti comunali competenti, la Polizia locale, i Municipi, le società di pubblici servizi e tutte le strutture deputate alla gestione dell’allerta. Nei singoli Municipi sono attive le Unità di crisi locale (Ucl).