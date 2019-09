Campidoglio, mal di pancia tra i grillini anti Pd: "Assessore Luca Bergamo fuori luogo in giunta"

Con il Partito democratico non c'è molto da spartire. Anzi, il rimpasto di giunta poteva essere un'occasione per la sindaca di liberarsi di alcuni elementi troppo "di sinistra". Vedi alla voce Luca Bergamo, numero due a palazzo Senatorio nonché assessore con delega alla cultura. Così Gemma Guerrini, con un lungo post sui social network, si sfoga pubblicamente facendosi megafono di chi nel Movimento - non pochi - mal digerisce l'alleanza a palazzo Chigi con i democratici. Decisa sì a tavolino a livello nazionale, ma subìta nei fatti dalle amministrazioni locali. "Andare a contrastare il PD su territori è uno sforzo che l’accordo di governo non può che acuire" scrive Guerrini. Che attacca i Cinque Stelle della regione Lazio, dove si sa il dialogo M5s-Pd è già più che realtà.

"Roberta Lombardi avverte di riscontrare delle consonanze col presidente Zingaretti, capo politico del PD, e ciò in un momento in cui si vociferano possibili attribuzioni di assessorati regionali, dopo quella della presidenza di commissioni importanti, a esponenti del M5S". Consonanze che a Guerrini proprio non vanno giù. Le stesse che sempre con Zingaretti disse più volte di avere proprio Bergamo.

E allora l'occasione è buona per ricordare i suoi pessimi rapporti con il democratico prestato alla squadra di Virginia: "Non è un segreto che ritenga fuori luogo la presenza di assessori come Luca Bergamo nell'amministrazione M5S di Roma Capitale, tanto che ho presentato al capo politico Luigi Di Maio un dossier in cui si riscontra come la gestione della politica culturale della città sia distante sia dal programma elettorale con cui siamo stati eletti portavoce insieme alla Sindaca Virginia Raggi, sia dalle stesse linee di Giunta". Molto più vicina invece a quella del Partito democratico.

Il dossier però non ha sortito grandi effetti. Nell'ultimo rimpasto di giunta i desiderata di Guerrini non sono stati accontentati. Raggi si è circondata dei suoi fedelissimi, grillini della prima ora, politici e non tecnici, ma Bergamo è rimasto al suo posto. Isolato certo, senza più grossi trait d'union con la giunta, come poteva essere quello di Laura Baldassarre, ex assessore al Sociale e Scuola. Ma comunque fermo al suo posto.