"Il Gazometro è un monumento interesse pubblico": mozione per la riqualificazione

E' un vero e proprio simbolo di Roma. Un secondo Colosseo di ferro, reperto di archeologia industriale, amato dai romani, fotografato dai turisti. Per "attivare un tavolo di confronto" che porti a dichiarare il Gazometro un "momento di interesse pubblico" è stata depositata presso il Consiglio regionale del Lazio una mozione. Con il documento, che porta la firma della consigliera Pd Cristina Avenali, si punta a "garantire le necessarie misure di recupero, conservazione e valorizzazione".

La mozione è stata depositata "a seguito della bella festa del 13 luglio scorso, promossa dal comitato 'Luci sul Gazometro' in occasione dell'ottantennale della messa in funzione della struttura industriale" scrive in una nota.

"Il Gazometro rappresenta, insieme alle aree circostanti, un emblema dell'archeologia industriale di Roma, ma oggi ha bisogno di messa in sicurezza e riqualificazione; per questo ho voluto presentare una mozione che chiede alla giunta di attivarsi per promuovere con gli enti competenti il recupero e la valorizzazione del Gazometro anche a fini turistici" continua la nota.

"Tutta la zona a ridosso del Tevere va riqualificata, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche ambientale" conclude Avenali "con un 'Contratto di fiume' per migliorare la qualità delle acque e recuperare le sponde, con un guadagno anche in termini di sicurezza e fruibilità, per contribuire alla rinascita del fiume e di tutta l'area. Il rilancio di Roma deve partire dalla cura dell'ambiente e dei luoghi più significativi dal punto di vista storico, culturale e architettonico, per una Capitale sostenibile e attrattiva".