Piazza Vittorio, rimosse le bancarelle dai portici: “Giornata storica”

Piazza Vittorio cambia look. Sotto i suoi portici, dalla mattinata del 2 marzo, sono sparite tutte le bancarelle. L’area è stata restituita alla piena fruibilità dei romani e dei turisti che visitano il quartiere Esquilino.

La nuova veste

Per l’amministrazione la presenza di quelle bancarelle, sfuggite al trasferimento dello storico mercato durante la consiliatura di Veltroni, rappresentava un simbolo di degrado. Per questo è stata disposta la loro delocalizzazione. Tutti e sette gli operatori che stanziavano sotto la galleria, sono infatti stati trasferiti nel mercato Viminale.

Restituito decoro e bellezza

"Oggi è una grande giornata- ha commentato la presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi, recatasi sul posto insieme all’assessora Tatiana Campioni - questo era un obiettivo difficile ma ci siamo riusciti ed abbiamo davvero restituito decoro e bellezza alla città. Questi portici liberi sono una grande bellezza, tanto per citare il titolo del film di Sorrentino che abita qui”.

La soddisfazione del Municipio

La galleria, nel corso della mattinata, è stata presidiata dagli agenti della Polizia Locale assegnati al Municipio I. “Dopo viale Trastevere e via Ferrari andiamo avanti perché questo – ha dichiarato la minisindaca Alfonsi – è uno degli obiettivi che ci siamo posti e noi stiamo raggiungendo. Questa vicenda dimostra che nonostante le procedure complicate quando la volontà politica c'è, l'obiettivo si raggiunge".

Un trasferimento maldigerito

I sette operatori, trasferiti al mercato Viminale di via Cesare Balbo, non hanno montato le loro postazioni. Lo spostamento, evidentemente, non è stato gradito. Però la scelta è stata condivisa anche dall’amministrazione cittadina. La Sindaca, annunciando il provvedimento, aveva infatti segnalato che “alcune bancarelle erano posizionate addirittura davanti le finestre di appartamenti, altre 'occupavano' strisce pedonali, altre ancora erano davanti ai cassonetti e costringevano i cittadini a passare sulla strada per aggirarle”. Da oggi la visuale è cambiata. Niente più operatori sotto l’ottocentesca galleria dell’Esquilino.